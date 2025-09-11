Horóscopos de Nana Calistar: HOY, viernes 12 de SEPTIEMBRE de 2025; esto dice el destino para ti

Ciudad de México.- Este viernes 12 de septiembre se perfila como un día lleno de oportunidades para renovar tu energía y enfocarte en tus objetivos. Nada mejor que comenzarlo con la actitud correcta y la guía adecuada. Si buscas claridad para tomar decisiones importantes y encaminar tu futuro, quédate en TRIBUNA, porque aquí encontrarás las predicciones más precisas antes que nadie. Según tu signo zodiacal, con los horóscopos de Nana Calistar descubrirás cómo el universo influirá en tu día.
- Aries
Hoy es día de decisiones, Aries. No te quedes callado ante injusticias ni dejes que otros decidan por ti. Un dinero que dabas por perdido puede volver a tus manos. Ponte guapo(a) porque se vienen miradas nuevas.
- Tauro
Tauro, tu paciencia tiene límite y hoy alguien lo va a probar. No explotes, respira. Hay un cambio laboral o de proyecto que te va a favorecer. Atiende tu salud digestiva; te hace falta cuidarte más.
- Géminis
No te autosabotees, Géminis. Llega noticia que te hará sonreír y alguien del pasado querrá buscarte. Hoy es buen día para cerrar ciclos, tirar cosas viejas y abrir espacio a lo nuevo.
- Cáncer
Tu intuición está a mil, Cáncer. Sueños raros traen mensajes importantes. No ignores a tu familia; alguien necesita tu consejo. Dinero extra entra, pero también saldrá rápido si no lo administras.
- Leo
Vas a brillar aunque te quieran opacar, Leo. Una amistad se vuelve envidia; ojo con lo que cuentas. Buen momento para planear un viaje o un cambio de look. Tu magnetismo anda encendido.
- Virgo
Ya basta de poner primero a los demás, Virgo. Hoy te toca a ti. Un pago atrasado llega, pero cuida en qué lo gastas. Posible noticia sobre embarazo o nacimiento cercano.
- Libra
Te cuesta decidir, Libra, pero hoy el universo te empuja a hacerlo. Un amor nuevo puede tocar a tu puerta; deja ir la inseguridad. Atiende dolores musculares; tu cuerpo te habla.
- Escorpión
Esa corazonada es real, Escorpión. Hoy tendrás claridad para descubrir mentiras. Se avecina un proyecto que te dará prestigio. Cuida tu carácter y no digas todo lo que sabes.
- Sagitario
Sagitario, tu alegría contagia, pero también atrae envidias, así que protégete. Buen momento para iniciar algo propio o cambiar de rumbo. Noticias desde lejos te pondrán feliz.
- Capricornio
Capri, deja de exigirte tanto. Hoy es día para disfrutar un poco más. Un pago grande o negocio importante se cocina. Cuidado con prestar dinero, no vuelve pronto.
- Acuario
Acuario, los cambios que esperabas empiezan a moverse. Alguien de signo de fuego te busca. No descuides tu alimentación y duerme más; tu cuerpo te lo pide.
- Piscis
Piscis, no sigas cargando problemas ajenos. Hoy es buen día para limpiar energías y ordenar tu espacio. Una persona que no ves hace tiempo reaparece con noticias buenas.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.
Fuente: Tribuna del Yaqui