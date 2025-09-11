Juanes, de luto: Fallece la mayor inspiración del cantante, su madre, Alicia Vásquez

Bogotá, Colombia.- El reconocido cantautor colombiano, Juanes, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal: su madre, doña Alicia Vásquez, por desgracia falleció en la madrugada del lunes 8 de septiembre en Medellín, a los 95 años de edad. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia Aristizábal Vásquez, aunque ni el artista ni sus allegados han hecho declaraciones públicas hasta ahora.

La causa del deceso fue natural, según informaron medios como El Tiempo y Diario Libre. Alicia Vásquez vivió gran parte de su vida en la capital antioqueña, donde murió rodeada de sus seres queridos. No se han dado detalles sobre la hora exacta del fallecimiento ni sobre enfermedades previas a este lamentable hecho, aunque se sabe que su salud había ido deteriorándose con el paso de los años.

Alicia Vásquez fue mucho más que la madre de Juanes, nombre artístico de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, fue su guía, apoyo constante e inspiración desde los inicios de su carrera musical. El cantante ha expresado en varias ocasiones el profundo amor y admiración que sentía por ella, al punto de tatuarse su rostro en el brazo derecho como homenaje eterno a la mujer que le dio la vida y la música.

En 2021, después de meses de separación por la pandemia, Juanes compartió un emotivo mensaje en redes sociales: "Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo. Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La única doña Alicia".

@JUANES despidió a su madre, Alicia Vásquez, su gran consejera e inspiración. El artista la honró en vida con un tatuaje en su brazo y con canciones que nacieron de sus enseñanzas como "La Única" y "Para tu amor". ?? pic.twitter.com/SAISeKOooH — La Red Caracol (@LaRedCaracol) September 11, 2025

Incluso, una frase habitual de doña Alicia: "La vida es un ratico", inspiró el nombre de uno de los álbumes más exitosos del artista: "Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico… Y así es. Hace unos días me llama y me dice: 'Mami, así le voy a poner el disco'", contó en alguna ocasión Alicia al hablar de su descendiente.

Nacida en Carolina del Príncipe, Alicia se casó con Javier Aristizábal tras 13 años de noviazgo. Juntos tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban. En 1995, la familia sufrió la pérdida de don Javier, y en 2019, la de Luz Cecilia, quien estuvo en coma durante 27 años por complicaciones en el parto. Alicia cuidó de su hija durante todo ese tiempo, negándose a institucionalizarla, lo que Juanes describió como "una campeona, una luchadora".

La última publicación de Juanes junto a su madre fue el 11 de mayo de 2025, en el Día de la Madre. Compartió un carrusel de imágenes que incluían fotos de su infancia, de Alicia con una guitarra, y momentos familiares llenos de ternura. Estas postales muestran una relación marcada por el amor, la música y la resiliencia.

La partida de doña Alicia deja un vacío enorme en la vida del cantante y su familia, pero también un legado de fortaleza, sabiduría y amor incondicional. Mientras el mundo del espectáculo se une en muestras de afecto y solidaridad, Juanes guarda silencio, procesando una pérdida que trasciende lo público y se instala en lo más íntimo de su ser. Descansa en paz, doña Alicia Vásquez.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Doña Alicia Vasquez, madre de nuestro querido @JUANES

Acompañamos con mucho cariño a él y a toda su familia en este difícil momento, enviándoles nuestras mas sinceras condolencias y fuerza. (Fans club’s del mundo unidos uD83EuDD0D uD83DuDD4A?) pic.twitter.com/QiQKaRkGAa — Juanes FansClub Oficial Chile (@JuanesFansChile) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui