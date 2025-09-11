Luto en Miss Universo: Muere reina de belleza en terrible accidente de auto; filtran VIDEO

El Empalme, Guayas.- La reconocida exreina de belleza, Shamel Alejandra Álava Zambrano, por desgracia acaba de vestir de un triste luto a todo Miss Universo, debido a que una de las figuras más queridas de El Empalme, Guayas, después de haber sufrido terrible accidente de auto, junto a su esposo. En redes sociales en las últimas horas ha comenzado a viralizarse el momento al filtrarse video.

El pasado sábado 6 de septiembre de este 2025, en una vía que transcurre entre El Empalme con Balzar, la exreina de belleza circulaba en una camioneta color blanco junto a su esposo, cuando de la nada se estrelló en contra de otra camioneta que venía de frente, colisionando a alta velocidad de frente, causando el destrozo de ambos autos. Según los informes, el choque fue brutal de frente.

Después de este terrible accidente, las autoridades pertinentes y cuerpo médico llegó al lugar del siniestro, donde se encontraron con seis personas heridas, que fueron trasladadas al hospital más cercano de manera inmediata, mientras que se reportó sin vida en el lugar de los hechos a la reina de belleza. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las seis personas, pero se espera se de información pronto.

Debido a este tan lamentable hecho, el Gobierno municipal de El Empalme expresó su profundo pesar y envió un mensaje de solidaridad a familiares y amigos de la exreina de belleza, quienes destacaron su dignidad, carisma y el cariño que siempre mostró hacia la comunidad: "Estamos profundamente consternados con el fallecimiento de Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien en vida ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón de El Empalme. Extendemos nuestra solidaridad a su esposo, señor Gonzalo Cantos; a sus padres, señores Wiston y Gisela; a sus hermanos y demás familiares".

Ahora, en las últimas horas ha comenzado a circular el video del terrible momento, en el que se puede ver el momento en el que la camioneta de Shamel Alejandra colisionó de frente a la otra camioneta, y después lo destrozado que quedaron los automóviles. Por desgracia, se ha informado que al igual que la exreina de belleza, su esposo también perdió la vida a causa del accidente.

uD83DuDC51 F4LLEC3 EX REINA DE EL EMPALME??

Shanel Álava, perdió la vida la noche de este viernes 5 de septiembre en trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía #ElEmpalme–#Balzar, a la altura del recinto La 22.



El siniestro también dejó al menos seis personas heridas, #guayas pic.twitter.com/VTTj4gppte — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) September 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui