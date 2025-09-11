¿Luto en Televisa? Hija de Eric del Castillo da una trágica noticia del actor en las novelas

Ciudad de México.- Hija de Eric del Castillo acaba de brindar una entrevista en la que dio una trágica noticia sobre el actor de novelas, ¿acaso hay luto en Televisa?

Desde el año del 2022, se ha dicho que del Castillo tiene Alzheimer y demencia, a tal punto que incluso ha olvidado a sus hijas, sin embargo, el histrión ha salido a desmentir eso, y ha regresado a los melodramas, demostrando que todo es falso, pero, sí confesó que tiene una enfermedad en los ojos, degeneración macular, la cual es una condición ocular que afecta principalmente a las personas mayores de 55 años y va degenerando su vista hasta que se queda sin poder ver nada, y que no tiene cura.

Ahora la reconocida hija del actor de Lo Qué La Vida Me Robó, Verónica acaba de dar una entrevista en la que confesó que sí era verdad que su padre estaba en un decaimiento en su estado de salud de su padre, a tal grado que mucho se pensó que podría perder la vida por el tan veloz y rápido deterioro, en especial por qué los médicos ya le habían dado que pronto estaría mejor y no sucedía por más medicamentos que tomara.

Según la hermana de Kate del Castillo, su papá en un momento dado comenzó a quejarse de dolores y comenzó a perder la memoria y otros síntomas alarmantes que eran para la familia algo imposible de no ver y atender de manera inmediata: "Mis papás recibieron un diagnóstico equivocado y mi papá estaba muy mal. Tenía un absceso muy grande, estuvo dos semanas sin dormir, decaído, débil y con mala memoria".

Todo este tema tan delicado, provocó gran preocupación, pues se trataba de un problema infeccioso que no fue detectado a tiempo, y que en casos extremos ocasiona la muerte, pero, afortunadamente, se encontró a otro médico para una segunda opción y brindó la atención correcta y permitió que el actor mejorara: "Ya está perfecto, está muy bien. Les sirvió mucho caer en buenas manos porque pierden dinero, tiempo, esfuerzo".

Fuente: Tribuna del Yaqui