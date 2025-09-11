Maribel Guardia deja su casa, Kendall Jenner se retirará del modelaje y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad de México.- Sin duda alguna, el medio del entretenimiento y los artistas siempre están dando de qué hablar. Una buena forma de mantenerte al tanto de lo que ocurre en este gremio es consultar el Tribuna Top 3 Espectáculos, que se convertirá en tu nuevo resumen favorito. Gracias a esta sección podrás conocer las noticias más interesantes de tus programas, actores o realitys favoritos. ¿Ya sabes porqué se va a mudar Maribel Guardia? Entérate a continuación:

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Guillermo del Toro pierde 80 kilos

El reconocido director mexicano, Guillermo del Toro, sorprendió a todos con su cambio físico tras haber perdido 80 kilos. El cineasta tapatío mencionó que logró esta drástica baja de peso después de modificar sus hábitos alimenticios.

Kendall Jenner dejará las pasarelas

La famosa modelo, Kendall Jenner, reveló que está considerando dejar su carrera en el modelaje. ¿La razón? La integrante del clan Kardashian-Jenner mencionó que le gustaría enfocarse al diseño de interiores.

Maribel Guardia se mudará de casa

La actriz Maribel Guardia reveló recientemente que abandonará su casa, en la cual vivía su fallecido hijo Julián Figueroa. La también cantante señaló que ha decidido cambiarse de domicilio debido a que su vivienda actual es muy grande, pues actualmente solo viven ella y su esposo Marco Chacón.

Fuente: Tribuna del Yaqui