Murió en la quiebra: Cáncer mata a querido galán de novelas y lloran su dolorosa partida

Ciudad de México.- El mundo telenovelero y del entretenimiento de nueva cuenta se vistió de luto ya que la mañana de este jueves 11 de septiembre se confirmó la muerte de un querido primer actor. El intérprete, que en su juventud fue galán de telenovelas, murió a los 82 años debido a que no logró superar el agresivo cáncer que le detectaron semanas atrás y que lo llevó a la quiebra, debido a que dejó de trabajar durante mucho tiempo.

Se trata del artista venezolano Eduardo Serrano, quien falleció en un hospital de la ciudad de Miami, Estados Unidos, a las 5:30 horas de este jueves, víctima de un agresivo cáncer que lo mantuvo hospitalizado durante sus últimos meses de vida. Su hija, la actriz Magaly Serrano había revelado el pasado mes de agosto que su padre había sido diagnosticado con cáncer de pulmón de células pequeñas, con metástasis cerebral, además de un tumor maligno en la vejiga.

Debido a la gravedad de su condición, fue sometido a una nefrostomía y perdió gran parte de su masa muscular, lo que le impedía mantenerse erguido. Debido a los altos costos del tratamiento y la falta de ingresos, la familia del histrión inició una campaña en GoFundMe para costear los tratamientos médicos, recibiendo respaldo de colegas y seguidores.

¿Quién fue Eduardo Serrano?

Andrés Eduardo Serrano Acevedo, nombre de pila del actor, nació el 30 de noviembre de 1942 en Caracas, Venezuela. Desde los 14 años inició su camino artístico en el teatro de la Universidad Central de Venezuela, y con el tiempo se consolidó como uno de los galanes más destacados de las telenovelas latinoamericanas. Algunos de los melodramas en los que participó son Las Amazonas, La Heredera, Juana la virgen, Dame chocolate, El cuerpo del deseo y El rostro de la venganza.

En cuanto a su vida personal, el venezolano estuvo casado en tres ocasiones y tuvo cuatro hijos; el menos de ellos es Leonardo Andrés, nacido el 30 de noviembre de 2000, quien padece de trastorno del espectro autista. Al momento de su muerte, estaba acompañado por Magaly y otros familiares cercanos, quienes lo atendieron durante sus últimos días.

Su hija Magaly fue quien compartió la triste noticia, publicando un emotivo mensaje mediante su cuenta de Instagram para despedirlo: "Fuiste el mejor padre que pueda existir. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu amor". Cabe resaltar que hasta este momento, no se han revelado detalles sobre la fecha y lugar de sus servicios fúnebres, pero se espera que su familia pronto salga a aclararlos.

