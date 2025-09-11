¿Quién gana HOY la Supervivencia en 'Exatlón México'? Eliminado de este 11 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el cuarto episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este jueves 11 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería el próximo eliminado del proyecto.

La noche de este jueves 11 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los 24 atletas nuevo, que se dividen entre blancos y negros, van a tener que despedirse, por segunda ocasión, de uno de los varones en competencia. Esta dinámica se vivirá a diario, hasta que solamente queden 12 aspirantes, que después lucharan por elegir el equipo al que deben pertenecer, si rojos o azules.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta negra, bajo el ala de Andrés Fierro y Jazmín Hernández, los que perder su buena racha hasta el momento y no lograrían salvar a uno de sus competidores, por tercera ocasión, por lo qué es probable que la mayor cantidad de duelos de supervivencia, por primera vez en la temporada sean de los de camiseta blanca, liderados por Marysol Cortés y Heliud Pulido.

William Arroyo revela que su padre lo impulsó en el mundo del deporte y ahora pisa los circuitos de ExatlónDraft para sacar toda su experiencia y encontrar su lugar en la nueva temporada. uD83DuDCAA



ExatlónMéxico, 7:30 PM por @AztecaUNO.https://t.co/mVJLzQeg8n pic.twitter.com/l21HWrforp — Exatlón México (@ExatlonMx) September 11, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, solo que será uno de los varones. Pero, por desgracia, habrá dos lesionados que podrían al final resultar ser los eliminados por este detalle, y se tratan de Alex y Raúl, quienes en las pistas no les irá tan bien.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado no será revelado hasta que oficialmente se jueguen la supervivencia y el Duelo de Eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui