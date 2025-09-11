Tras denunciar abuso, Regina Blandón revela en 'Venga la Alegría' si demandará a su agresor

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Regina Blandón, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que rompió el silencio ante su más reciente confesión de haber sido víctima de abuso sexual, en la que ha confesado si es que tomará la decisión de demandar a su agresor por este terrible acto cuando era solo una niña de seis años de edad.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, hizo fuertes revelaciones, como el hecho de que a sus seis años de edad, mientras que estaba en casa de sus abuelos en Acapulco, un hombre que trabajaba en dicha residencia, en las noches ingresaba en su habitación y la agredía de manera sexual: "Lo que pasaba era, en la casa de mis abuelos en Acapulco, un señor trabajaba ahí, o sea, que era la señora que cocinaba y el señor pues como que se encargaba de la casa, se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba. Tenía 6 años más o menos".

Ante esto, la actriz de La Familia P.Luche, confesó que cuando quiso hablar, lo hizo con un primo mayor y este le contó a sus padres, quienes tuvieron una reacción inesperada, ya que en vez de hacer algo, solo enterraron lo dicho y no se volvió a hablar al respecto, mandándola al psicólogo: "Mi hermano no tenía idea hasta hace relativamente poco tiempo, unos 10 años. Así de: 'No me acordaba de nada de lo que pasó'. Porque en mi casa fue: 'Psicólogo. No se habla más. Ya, cerrado y cúrate'".

Ahora, durante una entrevista para el matutino de TV Azteca, declaró que con respecto a interponer una denuncia de manera legal aún no lo tiene claro en realidad, destacando que para cada persona que sufre de esto, es diferente la manera de proceder, y con decirlo ya dio un gran paso: "No, no lo sé, no ni idea, la verdad. Si vienen a ver la obra, justamente dice eso, que la experiencia de la agresión sexual es diferente para cada persona es un shock y una terrible herida que corroe el alma y el cuerpo y todo, y que sepan que estos delitos no preescriben".

Finalmente, declaró que ella tuvo la que suerte de haber podido hablarlo, de sanarlo de una manera artística y con profesionales, destacando que su obra de teatro, Prima Facie, es justamente para eso, para dar una perspectiva de lo qué es y que espera aumente la empatía y la conciencia de todos los que no han sufrido esto, para aquellos que sí: "Es algo con lo que aprendes a vivir, qué sanas si tienes la suerte, cómo yo, de hablarlo mucho y de ir mucho a terapia, y de hablarlo con las personas, sobre todo decidí conversarlo porque si alguien que lo ve y decide alzar la voz".

La gente generalmente una agresión sexual es a la 1 de la mañana en un callejón por qué te pusiste hasta el cul..., y está en tu casa, es tu marido, quién cuida la casa, entonces obviamente con conocimiento de causa sé cómo es, pero no todas las experiencias son iguales", agregó.

Regina Blandón, quien reveló haber sufrido 4bus0 a los 6 años por parte de un trabajador, confiesa si denunciará a su agres0r.



Fuente: Tribuna del Yaqui