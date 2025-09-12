¿Aldo de Nigris, amante de la productora de 'La Casa de los Famosos México'? Esto se dice

Ciudad de México.- La reconocida y polémica productora de La Casa de los Famosos México y de novelas, Rosa María Noguerón, acaba de volver al centro del escándalo, debido a que se dice que tendría un amante dentro de la emisión 24/7, y lo estaría protegiendo para hacerlo llegar a la gran final, ¿acaso se trata del guapo influencer regiomontano, Aldo de Nigris?

Durante el más reciente programa del canal de YouTube del polémico presentado argentino, Javier Ceriani, la reconocida santera de origen mexicana, Karlita 'La Santera', no tuvo reparos al momento de haber lanzado una serie de declaraciones sobre la productora del polémico reality show de Televisa, como el hecho de que tendría un presunto amante. El nombre de su presunta pareja dejó a más de una persona en completo shock.

Karla declaró que Rosa María se encuentra en una relación prohibida con uno de los habitantes actuales, de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, destacando que no disimularían muy bien el hecho de que tiene un descaro favoritismo a este integrante: "Este personaje entró de la nada y está muy tranquilito. Hay alguien dentro de La casa de los famosos México, que tiene que ver con la productora en el medio sentimental, pero no la pasada ni la antepasada, sino la actual".

Según la colaborada del expresentador de Chisme No Like, declaró que está apoyándolo en todo para que llegue a la gran final de este programa, y una vez que acabe la casa van a dejarse ver mucho tiempo juntos, hasta sorprender a sus millones de fans, al revelar su tórrido romance: "Lo va a hacer llegar lo más lejos posible y hasta que no termine su relación porque él venía de relaciones tormentosas. Van a empezar a estar bien, después del término de La casa de los famosos México, los vamos a ver juntos, después lo van a ver los paparazzi".

Aunque dijo que "no es un novio oficial" y que "no figura, no sabes quién es", terminó por dar pistas más claras que el agua sobre el habitante que estaría robando el corazón de la productora, destacando que se trata de José Luis 'El Guana' Rodríguez, quien tiene novia esperándolo fuera: "En su momento él la llevó a hacerse sus rituales, a tomar ayahuasca, es como muy hippie y tiene que ver con una iguana".

Fuente: Tribuna del Yaqui