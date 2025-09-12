Carín León tendrá residencia en Las Vegas, Liam Hemsworth se compromete y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad de México.- Antes de arrancar el fin de semana, entérate de lo que está ocurriendo con tus artistas favoritos a través del Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen podrás encontrar la mejor información del mundo del entretenimiento, para que no pierdas de vista a tus artistas o espectáculos favoritos. Hoy, en la noticia más importante del día, entérate del importante anuncio que hizo Carín León sobre su carrera musical.

Liam Hemsworth anuncia compromiso

Luego de 5 años de su polémico divorcio con la cantante Miley Cyrus, el actor Liam Hemsworth anunció que está próximo a casarse. Resulta que el famoso actor estadounidense confirmó su compromiso con Gabriella Brooks, con quien tiene casi 6 años de relación.

Critican a Ángela Aguilar por su actitud con fan

La famosa cantante, Ángela Aguilar, nuevamente fue destrozada en redes sociales tras ser captada con una actitud negativa hacia un fan. Los paparazzis la captaron saliendo de un edificio, cuando un fan le pidió una fotografía y aunque la intérprete accedió, su actitud seria y distante desató una ola de comentarios negativos.

Carín León anuncia residencia en Las Vegas

El cantante Carín León consiguió un nuevo logro en su carrera, por lo que otra vez puso en alto el nombre de Sonora. Resulta que el hermosillense se convirtió en el primer mexicano en anunciar una residencia en el famoso recinto conocido como La Esfera ubicado en Las Vegas.

