En la Fiscalía de Nuevo León, Cruz Martínez cuestiona la credibilidad de Alicia Villarreal

Monterrey, Nuevo León.- Cruz Martínez, músico y productor estadounidense, fundador de Los Kumbia Kings y Los Super Reyes, asistió este pasado jueves a las instalaciones del Poder Judicial de Nuevo León con el objetivo de dar seguimiento a la denuncia legal que su famosa exesposa Alicia Villarreal interpuso hace un par de meses en su contra, acusándolo de violencia familiar, feminicidio y robo.

A la salida, el cantante de 53 años se encontró con diversos medios de comunicación, y explicó a los reporteros que su presencia se debía a que había sido citado para revisar el caso. Durante la breve declaración, mencionó que la audiencia sería pospuesta para los próximos días y que, hasta este momento, se desconoce la nueva fecha; no obstante, aseguró que se siente bastante tranquilo.

"Asignaron otra fecha para dar inicio al proceso y cumplir con lo que dicta la ley; si cambia la fecha, tenemos que respetarlo", aseveró, dejando claro que está satisfecho con el avance del caso: "Me siento tranquilo, y creo que cuando se trata de la familia, todo se lleva con calma. Ustedes me conocen como persona, saben que siempre he apoyado a la familia y es lo mismo aquí; estamos obviamente respetando lo que dice la ley y el proceso, y estamos contentos con lo que se ha avanzado", afirmó el compositor.

Jacqueline Martínez

Asimismo, comentó que sus hijos están con él y que busca alternativas para mantenerlos ocupados y enfocados en aspectos positivos de la vida. Sin embargo, es necesario destacar que la reconocida influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, asegura que esta información es falsa, pues Félix Estefano, de 18 años, y Cruz Ángelo viven con su madre, y existen pruebas al respecto.

#Mundo | Él es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk en EU: Esto se sabe del homicida uD83DuDEA8uD83DuDC64https://t.co/hdTHujuLOw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

"Yo he querido voluntariamente desde antes de que me acusaran informar sobre todo. Todas las pruebas de mi relación están disponibles; yo no soy un libro abierto, pero si la otra parte lo es, ustedes saben", enfatizó. Posteriormente, agregó que no se dedica exclusivamente a la música, ya que es creador, y dejó entrever que no necesita este tipo de situaciones para impulsar su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui