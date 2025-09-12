¿Esta grave? Coque Muñiz fue operado de emergencia del colón; este es su estado de salud

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Jorge 'Coque' Muñiz, sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia tras sufrir fuertes dolores abdominales que lo llevaron al hospital el pasado martes. El cantante compartió en un video los detalles de lo ocurrido, donde relató que al principio pensó que se trataba de una indigestión, pero el malestar se intensificó hasta convertirse en una alerta médica, ¿está grave?

En su relato, Coque mencionó que él creyó que algo de lo que comió en el día, pero al explicarle a su doctor la situación, prefirió ir a hacerle una visita a domicilio para revisarlo, ya que al parecer el relato de los síntomas y malestares le causaron preocupación: "De repente me empecé a sentir mal, me dolía la panza. Yo dije: 'A lo mejor es una comida que me cayó mal'. Y luego me empezó a doler más. Y ya en la noche decía yo: 'Put..., algo debe ser porque me duele en la boca del estómago, un dolor súper superfeo'. Y luego ya en la mañana ya le hablé al doctor y le dije: 'Oiga, doc, me está doliendo así y así'. Me dijo: '¿Sabes qué? Voy a verte'".

Llegó el doctor y me dijo: 'Está raro. Hay que checar'. Fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía y un eco quién sabe qué. Y bolas Don Cuco, que tenía el colon, se volteó y entonces no dejaba caminar bien el intestino, y me tuvieron que operar el martes en la noche, como a las 7 de la noche. No manchen lo que duele, pero espérate, gracias a Dios, porque había bajado de peso, me ayudó porque mis signos vitales estaban perfectos y eso me dio chance de tener una recuperación", agregó.

El intérprete recordó que tras la cirugía permaneció bajo observación, pero que su evolución fue favorable y muy rápida, ya que por fortuna, solo tuvo que estar tres días internado después de la cirugía, lo que le genera un alivio al saber que estará mejor más rápido de lo que pensaba: "Me operaron el martes, el miércoles estuve en terapia media, el jueves más o menos ahí fui saliendo, y ya me voy hoy (viernes) del hospital".

Con el sentido del humor que lo caracteriza, Coque reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud: "Una cosa sí les voy a decir: 'Bajar de peso es necesario, caray'. No lo hagan por verse bien. O sea, los que somos feos vamos a ser feos siempre. Pero, híjole, ¿cómo te cambia la vida con bajar de peso?". El también conductor no dudó en recomendar al especialista que lo ayudó con su reducción de tallas: "Si quieren, yo les digo con quién, porque este cuate es muy bueno el que me hizo el favor de atenderme, es un doctor de medicina deportiva".

Finalmente, agradeció a sus seguidores y aseguró que retomará pronto sus compromisos en los escenarios: "Y ya me voy a chambear, ni modo. Nosotros no nos podemos enfermar porque hay que pegarle a lo que más nos gusta, que es el zarandeo y el show. Familia, un abrazo".

Cabe recordar que en los últimos años Coque Muñiz ha enfrentado algunos problemas de salud que lo han mantenido bajo supervisión médica, aunque hasta ahora se mantiene activo en su carrera artística y compartiendo siempre con sus seguidores la filosofía de disfrutar la vida con gratitud y humor.

Fuente: Tribuna del Yaqui