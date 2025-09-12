Florinda Meza estalla contra reporteros de 'Sale el Sol' y los tacha de "antiprofesionales"

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana de 72 años, Florinda Meza, recientemente fue captada por la prensa de diferentes medios, cómo Sale el Sol, por lo que al ser entrevistada y tocar temas polémicos como el de Chespirito: Sin Querer Queriendo, y ser comparada con la joven cantante, Ángela Aguilar, por lo cual no tuvo reparos y estalló contra los reporteros, y los tachó de ser "antiprofesionales".

Después de su polémica entrevista con Adela Micha, Florinda fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México por varios medios de comunicación, como los de Imagen TV, a los que al ser una vez más cuestionada sobre su parentesco con la joven Aguilar, declaró que no la conocía y pidió a las mujeres ser más feministas y dejar de atacar a otra mujer: "No la conozco, me acabo de enterar con Adela de eso. Yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres donde el primer enemigo de una mujer es otra mujer. Yo no sé qué pasa".

De la misma manera, señaló que a ella le han dicho que acusan a la hija menor de Pepe Aguilar de quitarle el marido a Cazzu, cuando considera que Christian Nodal no es un objeto para ser robado, y que en caso de que así fuera, no es culpa de ella al 100 por ciento, sino del que dejó que se metiera: "Me dijeron que le quitó el marido a alguien, pues que es un broche para el pelo, un anillo… ¿y él qué? Lo que considero es que nadie se debe meter en la vida de otra persona".

"La única mujer que puede destruir un matrimonio es la que está adentro": Florinda Meza reacciona a críticas por la relación que tuvo con Roberto Gómez Bolaños.



Y aunque trató de ser paciente, cuando la prensa tocó el tema de Rosita Bouchot, sobre afirmar que solo vivió bajo la sombra de Roberto Gómez Bolaños, estalló y declaró que para ella es una fortuna decir que tiene la sombra de Roberto por qué fue un gran hombre: "Ni estoy enterada de eso, eso que estás haciendo es periodismo barato. Si tengo la sombra de mi esposo qué suerte tengo, porque ya está muerto. Por lo menos me quedaría la sombra, pero ni siquiera estoy segura que me quede eso, la vida se acaba".

Finalmente, cuando quisieron hablar sobre los pleitos con María Antonieta de las Nieves, ya no pudo más y tachó a los reporteros de no hacer periodismo, sino de solamente estar creando chismes, lo que consideraba muy anti profesional: "¿Te parece que eso es artístico? ¿Te parece periodismo?". Cuando se le pidió que no se molestara, destacó que ella no se enoja, solo hace ver los problemas de los demás: "No me molesto, no estoy molesta, mi vida, es tu problema y el mío. Es una suposición tuya".

Fuente: Tribuna del Yaqui