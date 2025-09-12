¡Funa por groseros! Paola Rojas exhibe la peor cara de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Christian Nodal y Ángela Aguilar no han dejado de estar en el centro de la controversia, desde que en junio de 2024 confirmaron su relación sentimental. Aunque hay ocasiones en que cesan las críticas contra los cantantes de regional mexicano, en las últimas semanas ambos han sido muy criticados debido a la actitud que mostraron durante su participación en el evento Los 300 líderes más influyentes de México.

Resulta que el intérprete nacido en Caborca y su flamante esposa mostraron negativa para atender a la prensa que acudió a este evento, además de que tuvieron un comportamiento cuestionable dentro del recinto. De hecho, ahora la periodista Paola Rojas, quien también asistió como invitada, aprovechó su programa De pisa y corre, para revelar un momento incómodo protagonizado por los reconocidos cantautores mexicanos.

La comunicadora explicó que Nodal y Aguilar llegaron acompañados por el hermano de la cantante, Leonardo Aguilar, pero su actitud fue notoriamente distante. Según expuso, Paola estaba en la misma mesa que los esposos, quienes ni siquiera tuvieron la molestia de saludar: "Se sentaron por unos instantes en la mesa y bueno, pues no saludaron al resto de las personas, es muy evidente. Llegan y ni voltean, el resto de los asistentes en la mesa, así de ¿buenas tardes'", manifestó.

Ángela Aguilar y Nodal habrían sido groseros con sus compañeros de mesa

La situación se agravó cuando, durante un momento solemne de la gala, uno de los asistentes tuvo que pedirle al sonorense que mostrara respeto a los lábaros patrios: "Poquito después empezó el Himno Nacional y uno de los integrantes de la mesa le tuvo que pedir: 'Oiga señor Nodal, póngase de pie para entonar el himno nacional', así pues, esos modales y ese civismo", agregó Rojas.

Lo dicho por Paola no es nuevo, ya que se sabía que Nodal y Ángela evitaron cualquier contacto con los medios de comunicación durante este evento, al cual llegaron escoltados por un fuerte operativo de seguridad. Aunque Ángela interpretó dos temas, ambos mantuvieron una actitud seria frente a todos.

Batalla legal entre Cazzu y Nodal

Como se sabe, en las últimas semanas Nodal y Ángela han acaparado de la atención de la prensa después de que Cazzu, madre de la única hija del cantante, revelara públicamente que enfrenta una batalla con su expareja por el permiso de viaje de la pequeña Inti. La trapera argentina aseguró que el representante legal del sonorense la amedrentó, al asegurarle que su cliente sabe que puede decidir cuándo sí y cuándo no darle un permiso para viajar con la niña.

A esto se sumó el testimonio de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, quien recientemente expuso tensiones familiares y acusó a la cantante de haberlo acusado de pedirle dinero mes con mes, lo cual él desmintió.

Fuente: Tribuna del Yaqui