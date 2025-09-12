Edición Impresa Suscríbete
Horóscopos de Nana Calistar: HOY, sábado 13 de SEPTIEMBRE de 2025; tu destino este fin de semana

Este sábado 13 de septiembre, conecta con tu energía y disfruta el destino perfecto de fin de semana. Descubre antes que nadie lo que le depara a tu signo con las predicciones de Nana Calistar

Nana Calistar tiene una predicción especial este sábado 13 de septiembre de 2025 Foto: Internet

Ciudad de México.- Este sábado 13 de septiembre es perfecto para conectar con tus energías y aprovechar la vibra especial del fin de semana. Si estás planeando tu destino para estos días, este es el momento ideal para enfocarte en ti y en tus metas. Descubre antes que nadie, aquí en TRIBUNA, lo que le depara a tu signo zodiacal para hoy, con las predicciones más acertadas de Nana Calistar.

  • Aries

Este sábado es ideal para soltar cargas emocionales y dejar atrás lo que no suma a tu vida. Aprovecha la fuerza del fin de semana para tomar decisiones firmes sin depender de la opinión ajena.

  • Tauro

Llegó el momento de romper rutinas y permitirte un cambio que refresque tu energía. Una salida inesperada o un viaje corto te ayudará a aclarar tu mente y recargar pilas.

  • Géminis

Cuida lo que dices porque hoy las palabras pueden volverse en tu contra. Es un buen día para marcar límites y enfocarte en tus metas personales.

  • Cáncer

Se destraban asuntos económicos o pagos pendientes que estabas esperando. Mantén tu estabilidad emocional porque andarás más sensible de lo normal.

  • Leo

Alguien del pasado puede intentar volver, pero tú tienes el control de esa puerta. Usa este día para reforzar tu autoestima y mimarte sin culpa.

  • Virgo

Planifica y revisa bien antes de actuar para no cometer errores impulsivos. Se abren oportunidades para acuerdos, pero confía sólo en quien te dé certeza.

  • Libra

Un encuentro inesperado puede traer alegría o un giro en tu vida sentimental. No dejes para después ese proyecto personal que llevas tiempo soñando.

  • Escorpio

Es momento de liberar tensiones con actividad física o algo que te apasione. Una charla honesta resolverá un malentendido que te tenía inquieto.

  • Sagitario

Tu energía está alta y puedes lograr mucho, pero no la gastes en quien no lo merece. Se acerca una oportunidad laboral que puede cambiar tu rumbo.

  • Capricornio

Este sábado es perfecto para poner orden en tus finanzas y tus ideas. Evita compras impulsivas y organiza tus próximos pasos.

  • Acuario

Personas nuevas y valiosas pueden aparecer en tu camino si te abres a ellas. Es el momento justo para atreverte a hacer ese cambio que tanto piensas.

  • Piscis

El universo te empuja a brillar y dejar atrás los miedos que te detienen. Usa el fin de semana para cuidar tu bienestar emocional y renovarte.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

