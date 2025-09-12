Horóscopos Mhoni Vidente HOY viernes 12 de septiembre: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- ¡Llegó el fin de semana! Y si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este viernes 12 de septiembre de 2025, es clave que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy encontrarás las predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más que te ayudarán a tomar mejores decisiones en el día.

Aries

La jornada te exigirá paciencia en el ámbito laboral. Una reunión o conversación pendiente podría traer tensiones, pero si mantienes la calma saldrás fortalecido.

Tauro

Tendrás un día ideal para resolver temas financieros atrasados. Una deuda o pago pendiente encuentra solución. En la vida sentimental se vislumbra un momento de ternura con alguien cercano.

Géminis

Este viernes 12 de septiembre de 2025 deberás cuidar tus palabras, pues una opinión fuera de lugar puede traer conflictos. En el plano profesional, una noticia inesperada abrirá la posibilidad de un cambio positivo.

Cáncer

La suerte estará de tu lado en temas financieros: una inversión, venta o proyecto pendiente comienza a rendir frutos. Mhoni Vidente dice que será un gran día para ti.

Leo

Este viernes te invita a dar un paso valiente en tu carrera. En lo emocional, evita actitudes de orgullo que alejan a quienes quieren apoyarte.

Virgo

Será un día para cerrar ciclos. Una relación, amistad o vínculo que ya no te aporta terminará de manera natural. En lo laboral, recibirás reconocimiento por un esfuerzo reciente. Procura cuidar la alimentación para mantener tu energía.

Libra

Los astros te aconsejan poner orden en tu vida personal. Documentos, trámites o temas legales requieren atención inmediata. En el amor, es posible que recibas un mensaje inesperado de alguien del pasado.

Escorpión

Se abren oportunidades de crecimiento económico, pero deberás actuar con cautela. En lo emocional, un secreto o verdad oculta podría salir a la luz.

Sagitario

Será un día de reflexión y autoconocimiento. Puede surgir una oportunidad de viaje o proyecto fuera de tu ciudad. En pareja, la confianza se pondrá a prueba; si actúas con transparencia, todo fluirá mejor.

Capricornio

En el trabajo se avecinan cambios que te beneficiarán, aunque al inicio generen incertidumbre. En el ámbito personal, se recomienda escuchar más y juzgar menos. Este viernes también será propicio para hacer ejercicio y liberar tensiones.

Acuario

Las energías favorecen el aprendizaje y la creatividad. Una idea que parecía imposible podría materializarse con la ayuda de personas influyentes. En lo amoroso, la conexión con alguien especial se fortalece.

Piscis

Este viernes deberás confiar en tu intuición para tomar decisiones. En el ámbito laboral, un problema inesperado tendrá solución si actúas con rapidez. En lo emocional, llega un momento de paz que te ayudará a equilibrar tus pensamientos.

Fuente: Tribuna