Impactante confesión: Dalílah Polanco admite en 'LCDLF México' que estuvo en NXIVM

Ciudad de México.- Dalílah Polanco está siendo tendencia y no precisamente por su popularidad en el reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, pues aunque figura como una de las favoritas en numerosas encuestas de redes sociales, en esta ocasión no acaparó la atención por ese motivo. Una gran cantidad de espectadores del programa se sorprendieron con la revelación que realizó durante el 24/7.

La actriz que dio vida a Martina de Galax en La Familia P. Luche estaba sentada en la sala del patio junto a su compañero Shiky cuando se escuchó la porra del Team Noche, y en ese momento recordó que alguna vez perteneció a una secta: "Oye eso, rezando. Estuve en una secta así, NXIVM. ¿Alguna vez oíste de eso? Te lo sé porque ha habido un ching* de secta", comentó la mujer de 53 años.

Sus palabras generaron de inmediato un escándalo entre los usuarios de distintas plataformas, quienes comenzaron a exigir una explicación a la producción. Y es que, como se sabe, existen múltiples casos graves relacionados con este tipo de grupos, los cuales en su mayoría cometen delitos que ameritan prisión. Ante la fuerte oleada de críticas, sus amigas Joanna Vega Biestro y Marta Guzmán decidieron salir en su defensa.

Keith Raniere

"Dalílah, al igual que muchos famosos, cayeron en algo aspiracional", señaló Vega Biestro en plena transmisión en vivo. En tanto, Marta explicó que este tipo de organizaciones suelen envolver a las personas: "Ella misma lo ha dicho, vean el documental. No se dejen… la gente no es tonta. Era un rollo espiritual, como abrir la plasticidad del cerebro, abrir más, expandir para conocimiento, para ver una cosa desde diferentes perspectivas; te arreglaban la vida".

¿Qué es NXIVM?

De acuerdo con información en línea, NXIVM inició en 1998 en Nueva York, Estados Unidos. En un principio, Keith Raniere y Nancy Salzman fundaron un espacio de autoayuda, pero con el paso del tiempo varios miembros decidieron abandonarlo y denunciaron haber sido víctimas de abusos físicos y psicológicos. Incluso señalaron que el propio Raniere las obligaba a sostener relaciones sexuales con él. Finalmente, en 2019 fue condenado a 120 años de prisión federal por delitos de tráfico sexual y otros cargos vinculados al funcionamiento de la organización.

Fuente: Tribuna del Yaqui