¿Lo sacó del clóset? Karime Pindter revela si Aarón Mercury es gay; aclara su 'romance'

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana y presentadora, Karime Pindter, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol, en la que decidió sincerarse por completo, con respecto a su vida amorosa y de su amigo, el creador de contenido, Aarón Mercury. La también actriz, finalmente ha revelado la verdad de su presunto romance, y si es que es gay, ¿acaso lo sacó del clóset?

En los premios MTV Miaw del año del 2023, se empezó el rumor de que entre Aarón y Karime podría haber más que una amistad, debido a que durante una de las entrevistas, la exparticipante de Acapulco Shore dijo que le parecía muy atractivo el exnovio de Yeri Mua, pues coincidieron en alfombra y ella confesó en una dinámica que lo elegiría a él para tener intimidad: ""Me c…jo a Aarón porque es un papacito, de hecho le traigo ganas y se la canto en vivo".

Ahora, que Aarón ha ganado relevancia por su paso en La Casa de los Famosos México, fue cuestionada sobre su presunta relación amorosa y sexual, a lo que ella mencionó que no había nada que ver en ese aspecto entre ellos: "No, la verdad no, para nada, es mi amigo, hemos grabado tiktoks y todo, pero no. No nunca (hemos salido en plan romance)". Sobre su orientación sexual, ante el shippeo con Aldo de Nigris, Pindter afirmó que es heterosexual: "Sé qué le gustan las chicas porque le he conocido varia novia".

Karime Pindter y Aaron Mercury en @programa_hoy. pic.twitter.com/N0KM1bQiKd — Karime Updates 2 (@KarimeUp2) July 7, 2025

Sobre qué es lo que debería de tener el hombre ideal, destacó que solo "Actitud, porte y risas". Sobre si quería a uno con billete o si estaba dispuesta a mantener, la presentadora de Karime Kooler y Soltero Cotizado, destacó que sí, que no se opone, debido a que le va muy bien, pero que sería más adelante: "Sí porque me va muy bien, pero lo mantengo en uno dos tres años, ahorita no. Pero muy feliz trabajando como loco, y dice que te alcanza como para el que tu eres, entonces, ahorrando para el bueno".

Finalmente, sobre el tema de 'La Beba' Montes, y ser detenida, mencionó qué vio la noticia y no pensaba decir nada, solo que si en verdad tomaban no manejaran y ya: "Sí, sí vi, pero, ¿pues qué les digo?, si toman no manejen". Sobre si a ella la han detenido por manejar ebria, afirmó que no, porque no sabe manejar y no cree que pronto aprenda: "Yo no sé manejar amiga. A mi me da mucho miedo la manejada".

Fuente: Tribuna del Yaqui