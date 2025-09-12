¡Orgullo sonorense! Carín León hará historia al presentarse en la Sphere de Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- Óscar Armando Díaz de León, mejor conocido como Carín León, actualmente es uno de los cantantes de música regional mexicana más populares. Desde su debut como solista en 2018 con su primer álbum Amanecida con Todo y Con Todos, se abrió paso en la industria del entretenimiento y ahora está a punto de sumar a la lista otro gran logro en su carrera.

El guitarrista y compositor originario de Hermosillo, Sonora, inició en este mundo con una banda local llamada Los Reales (2005). Más tarde, en 2010, creó junto a otros cuatro jóvenes el Grupo Arranke, donde solían enfocarse en la música norteña, sierreña y de banda sinaloense. En cuanto a colaboraciones, llegó a trabajar con Christian Nodal, Natalia Aguilar, Los Plebes del Rancho, El Fantasma, Voz de Mando, Chuy Lizárraga, entre otros.

Orgullo sonorense

Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, un acontecimiento que no ha ocurrido desde la inauguración del recinto en 2023. Algunos de los artistas que ya brillaron en ese escenario fueron Dead & Company, Phish, U2 y hasta los Backstreet Boys. Ahora, el ganador del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña (2025) deleitará con su talento a sus fans en Estados Unidos.

Anuncio de Carín León

¿Cuándo serán sus shows?

Hace un par de horas, el cantante de 36 años dio una gran sorpresa a todos sus fanáticos a través de su perfil en Instagram: "De Sonora para el mundo. Nos vamos a rifar en Sphere de Las Vegas este 11, 12 y 13 de septiembre del 2026. Ya están listos los paquetes VIP y de viaje, la preventa arranca el 23 de septiembre. Regístrense en carinleon.com pa’ que no se queden fuera. @spherevegas".

Nunca me acostumbraru00e9 a estas cosas, que chingu00f3n todo! Gracias a todos por su apoyo, ya pueden escuchar en todos lados Lost In Translation con @spaceykacey. Gracias @spotify Posted by Carin Leon on Friday, August 29, 2025

Las reacciones no se hicieron esperar: fueron mensajes de alegría y orgullo, especialmente de sus paisanos, quienes celebraron este nuevo logro del hermosillense. Entre las canciones más destacadas del ídolo están Primera Cita, No es por acá y Te lo agradezco. De hecho, se presentará este viernes 12 de septiembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena, dentro de su Boca Chueca Tour 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui