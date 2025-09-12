Peña Nieto participa en torneo solidario de golf en España junto a grandes personalidades

Ciudad de México.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, apareció públicamente en España durante un torneo de golf benéfico llevado a cabo el pasado 10 de septiembre en Marbella, localidad situada en la Costa del Sol. La actividad, organizada por la Fundación Rafa Nadal, congregó a personalidades del deporte y la política con el propósito de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Entre los asistentes sobresalieron el tenista Rafael Nadal, el exfutbolista Íker Casillas y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien coincidió con Peña Nieto en el campo de juego.

El expresidente participó de manera activa en el torneo, compartiendo equipo con destacados deportistas españoles y siendo captado en video en varios momentos del evento. En las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, se le observa sonriente, con vestimenta deportiva y saludando a los presentes. Su aparición causó sorpresa, dado que desde hace varios meses se mantenía apartado del ojo público.

Personalidades del deporte y la política

Créditos: Internet

Peña Nieto reside en España desde el 2020, tras concluir su mandato presidencial en diciembre de 2018. Se estableció en una zona exclusiva de Madrid, donde ha llevado un estilo de vida reservado, distante de la política activa. En 2022, recibió la autorización de residencia por razones de inversión, lo que le permitió asentarse legalmente en el país europeo. Desde entonces, ha sido visto ocasionalmente en restaurantes, eventos privados y partidos de tenis, sin realizar declaraciones públicas.

Su salida de México estuvo rodeada de diversas polémicas. Durante su sexenio (2012-2018), enfrentó escándalos como el caso de la Casa Blanca, acusaciones de corrupción en contratos públicos y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aunque nunca fue formalmente imputado por la justicia mexicana, su administración fue objeto de múltiples investigaciones periodísticas y cuestionamientos por su presunta opacidad y favoritismo político.

Millones y millones de pesos, hasta en efectivo, se han enviado al priista Enrique Peña Nieto @EPN a España, donde vive a todo lujo, pero los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero los solapa la @FGRMexico de Alejandro Gertz. Aquí los datos:https://t.co/TMQIMnjrml pic.twitter.com/8IY4knrmBt — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) July 8, 2025

En lo personal, Peña Nieto estuvo casado con la actriz Angélica Rivera desde 2010 hasta su divorcio en 2019. La relación fue ampliamente mediática, sobre todo durante su presidencia, y terminó poco después de dejar el cargo. También mantuvo un vínculo sentimental con la modelo mexicana Tania Ruíz Eichelmann. Actualmente mantiene un noviazgo con Simona Sorakaite, modelo originaria de Lituania a quien conoció en el país ibérico. Peña Nieto tiene tres hijos de su primer matrimonio con Mónica Pretelini, quien falleció en 2007.

El torneo de golf en Marbella no solo significó una reaparición pública del exmandatario, sino que también lo situó en un entorno de figuras internacionales, en un evento de causa social. La participación de Nadal y Casillas llamó la atención de medios deportivos, mientras que la presencia de Quirino Ordaz fortaleció el vínculo institucional entre México y España en el marco de actividades filantrópicas.

uD83DuDEA8Peña Nieto aparece en España jugando golf



El expresidente @EPN fue captado en un torneo de golf para "recaudar fondos contra el cáncer de mama en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial", reportó @perezgilcarlos, de @EFEnoticias. pic.twitter.com/nkzQNfFYVw — LA OCTAVA (@laoctavadigital) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México