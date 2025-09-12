¿Peso Pluma, en centro de rehabilitación? Filtran FOTO del novio de Kenia Os en el anexo

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Peso Pluma se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que se acaba de filtran supuesta foto del joven cantante de corridos tumbados, mientras que se encuentra en el anexo, desintoxicándose de sustancias nocivas para la salud, causando un gran revuelo en las redes sociales, ¿acaso el novio de Kenia Os, actualmente se encuentra en rehabilitación?

Actualmente, el denominado 'Doble P' se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto profesional como de manera personal, ya que es uno de los cantantes de corridos tumbados, como Lady Gaga y Ella Baila Sola, más exitoso, que lo ha hecho millonario en sus 20's, acaparando los primeros lugares en las listas de lo más reproducido en páginas de streaming de música, tales como YouTube y Spotify.

Mientras que en el terreno personal, lleva varios meses sumamente enamorado y feliz al lado de la cantante mexicana, famosa por duetos como Jackpot al lado de Belinda, y sus sencillos Malas Decisiones. Ambos se conocieron a mediados del 2024, cuando colaboraron juntos en el tema Tommy y Pamela, siendo seis meses después que confirmaron esto, al lucirse cariñosos en diferentes eventos, como en el Super Bowl de este 2025.

Kenia y Peso Pluma. Internet

Ahora, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, está dando de que hablar, ahora que se ha viralizado por TikTok, una imagen en la que supuestamente se encuentra internado en una clínica de rehabilitación en Jalisco. Según lo que puede verse en las fotos del cantante anexado, todo habría ocurrido antes de que saltara a la fama, cuando se dice, atravesó por problemas de consumo de sustancias.

Hasta el momento, el reconocido intérprete de Nueva Vida, no se ha pronunciado con respecto a la imagen que está circulando por las redes sociales, pero se espera que pronto salga para hablar sobre esta etapa de su vida, y confirme o niegue su temporada dentro de la clínica de rehabilitación mostrada en la red social, de una chica que afirma haber estado en la misma temporada que el cantante.

Peso Pluma en rehabilitación. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui