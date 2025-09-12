¿Quién gana HOY la Supervivencia en 'Exatlón México'? Eliminada de este 12 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el quinto episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este viernes 12 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería la próxima eliminada.

La noche de este viernes 12 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los 24 atletas nuevo, que se dividen entre blancos y negros, van a tener que despedirse, por segunda ocasión, de uno de los varones en competencia. Esta dinámica se vivirá cuatro días de la semana, hasta que solamente queden 12 aspirantes, que después lucharan por elegir el equipo al que deben pertenecer, si rojos o azules.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, solamente se sabe que serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, los que seguirían con su pésima racha hasta el momento y no lograrían salvar a uno de sus competidores, por cuarta ocasión en la semana, por lo qué es probable que la mayor cantidad de duelos de supervivencia, sean cómo de costumbre de los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández.

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco el nombre de quién deberá de despedirse de la aventura de la mencionada emisión, solo que será uno de los varones, según lo demostrado a lo largo de la semana, las blancas que irían al duelo según su porcentaje de rendimiento, serían Amor Carlín, Fernanda Jiménez y Mosura López.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado no será revelado hasta que oficialmente se jueguen la supervivencia y el Duelo de Eliminación.

Fuente: Tribuna del Yaqui