Rodrigo Fernández hace fuerte confesión del drama de la prueba de ADN con Vicente Fernández

Ciudad de México.- El reconocido excantante de rancheras, Rodrigo Fernández, de nueva cuenta se encuentra en medio del centro del escándalo, después de que se topara con la prensa de TV Azteca, y al brindarles una entrevista les hiciera una fuerte confesión sobre lo que aprendió a raíz del drama de la prueba de ADN que se realizó con el difunto cantante jalisciense, Vicente Fernández, qué salió negativa.

El mundo entero del espectáculo quedó en completo shock, cuando en el año de 1997, el cantante de rancheras reveló que se enteró que tenía un hijo fuera del matrimonio, junto con la actriz Patricia Rivera, con la cual trabajó en el filme El Arracadas. En ese momento, el menor tan solo tenía cinco años de edad, y la histrionista lo demandaba para su manutención, la cual ascendía a más de cinco millones de pesos.

Tras un acuerdo y reconocerlo como suyo, Vicente después de 18 años criándolo y conviviendo como familia, Vicente decidió aplicarle una prueba de ADN a él y a todos sus hijos, para poder sacarles un seguro de secuestros, después de que su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., fuera privado de su libertad y le mutilarán tres dedos. Dicha prueba reveló que Rivera solamente engañó al cantante, pues el joven de nombre Pablo Rodrigo Fernández no era su hijo, narrando a Gustavo Adolfo Infante, en una entrevista, que fue un golpe muy duro para él.

Durante su entrevista para Venga la Alegría, confesó que al igual que a todos los mexicanos, a él le dolió mucho la muerte de Vicente, debido a que fue un extraordinario cantante que admiraba, cómo todos en México, señalando que al final es algo que les pasará a todos y solo queda aceptarlo: "Por supuesto, cómo a todos los mexicanos, fue un extraordinario cantante, un ídolo nacional, y bueno, para allá vamos todos, nada más es esperarlo".

Con respecto al escándalo de la prueba de ADN con el intérprete de Un Millón De Primaveras, destacó que lo fortaleció como persona y ahora vive la vida al máximo y esforzándose para ser un maravilloso padre para sus pequeños, y no le queda más que agradecimiento y avanzar, porque de lo malo también se aprende: "Me fortaleció mucho para ser extraordinario papá y disfrutar a mis hijos como, la verdad, es bien hermoso, estoy feliz, son la plenitud de mi vida, y muy agradecido con la vida, cuando te da cosas buenas y mañas, es para avanzar".

Rodrigo Fernández confiesa la lección que le dejó el escándalo con Los Fernández, quienes hicieron público un estudio de ADN que revelaba que no era hijo de Vicente Fernández.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/NnTFNPim42 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui