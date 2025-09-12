¡Son niñas! Martha Higareda y Lewis Howes sorprenden a todos con la revelación

Ciudad de México.- Hace unas horas, Martha Higareda y su esposo Lewis Howes, empresario, autor, conferencista y exjugador de fútbol americano estadounidense, revelaron una noticia que sorprendió a muchos. Como se informó previamente en TRIBUNA, unos meses atrás la pareja de enamorados confirmó en una entrevista exclusiva con la revista Caras que serían padres de gemelos.

La famosa protagonista de Amarte duele (2002) se casó con Lewis el sábado 8 de febrero de 2025 en una ceremonia muy privada en Playa del Carmen, Riviera Maya, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. "Gracias a Dios, a nuestras familias y amigos. Queremos compartirles nuestras primeras fotos de casados. Gracias", escribió la pareja al compartir las imágenes nupciales en su Instagram.

De hecho, desde el 23 de junio de 2025 era de conocimiento público que próximamente se convertirían en padres, pero la sorpresa llegó a finales de agosto cuando mencionaron que su familia sería bendecida con gemelos. Al parecer, las noticias están lejos de concluir con esta pareja, porque ahora resulta que esos pequeños que vienen a formar parte de la familia Higareda-Howes serán niñas.

Publicación de Martha Higareda

Revelación de sexo

La revelación de sexo tuvo lugar durante una de las conferencias de Lewis Howes, en la que se llevó a cabo una dinámica con la participación del público desde sus asientos. Los esposos contaron hasta tres y, de los extremos del escenario, estallaron luces rosas, evidenciando que la primera sería una niña. Luego repitieron el proceso y nuevamente salió el color rosa, confirmando que ambas serían niñas.

"¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a dos nenas!", expresó la pareja. Martha lució su notoria pancita con un vestido azul y una chamarra blanca, mientras el futuro padre vestía pantalón y playera negros. En la plataforma, los comentarios se llenaron de felicitaciones tanto de artistas como de seguidores, y la publicación ya supera los 28 mil 456 me gusta.

Fuente: Tribuna del Yaqui