Tammy Parra criticada por exhibir ayuda a familias tras explosión en Iztapalapa

Ciudad de México.- La creadora de contenido Tammy Parra ha sido objeto de constantes críticas en las últimas horas, y todo comenzó con un video en el que mostró parte del proceso de llevar alimentos a los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la Ciudad de México. Lo que parecía una acción solidaria se convirtió en motivo de cancelación.

Una de las principales inconformidades del público surgió porque documentó cada instante del apoyo, y muchos consideraron que la intención, más que ayudar, era generar ganancias con esta lamentable tragedia. Por ello, le dejaron comentarios señalando que ayudar de esa forma es aprovecharse de la necesidad de las personas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la joven de 23 años no ha respondido a estos cuestionamientos.

Continuando con el tema, Tammy subió a sus historias de Instagram el pasado 11 de septiembre que había decidido tomar el Metro para evitar el tráfico, pero se enteró de que los heridos habían sido trasladados al Hospital General de Iztapalapa y cambió su ruta. Al llegar, mostró una camioneta con sándwiches y aclaró que no eran los únicos que habían acudido al sitio para apoyar a quienes requerían ayuda.

Asimismo, lo que indignó aún más a los internautas fue cuando publicó un reel donde aparece una mesa destinada a colocar los alimentos que serían repartidos; además, hizo un llamado a donar cobijas y material de curación. El verdadero problema, según los comentarios, fue que colocó la frase: "quien no vive para servir, no sirve para vivir" y puso de fondo la melodía To Build a Home de The Cinematic Orchestra.

Es importante recordar los acontecimientos del Puente de La Concordia: el 10 de septiembre, una pipa con 50 mil litros de gas LP volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, lo que derivó en una explosión y un incendio posterior. La situación fue tan grave que dejó a numerosas personas heridas, y conforme han pasado los días, siguen surgiendo historias de víctimas de aquel fatídico accidente.

