Tragedia en Televisa: Villano de novelas se intentó quitar la vida; esto es lo qué se sabe

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido villano de novelas mexicano, Alexis Ayala, recientemente dio mucho de que hablar, debido a que confesó que estuvo a punto de ocurrir una tragedia en Televisa, debido a que señaló que sufrió de una profunda depresión y se intentó quitar la vida, que afortunadamente para él, no logró cumplirlo. Esto dijo con respecto al complicado momento de su vida.

A pocas semanas de la gran final de La Casa de los Famosos México, los nominados tuvieron una cena en la que la dinámica cambió un poco y 'La Jefa' les cuestionó a todos los presentes quién era el habitante que ellos consideran que no debe de llegar a la última semana de la competencia en el reality show, y que expliquen sus motivos, hecho que ellos aseguraron que los incomoda un poco responder a ello.

La primera en hablar fue la presentadora y actriz de melodramas, Dalílah Polanco, habló sobre el hecho de que ella no le gustaría responder, pero sí quería reconocer que se ha sentido excluida desde que fue forzada a cambiar de habitación, cuando Priscila Valverde ganó la 'moneda del destino', y la mando al cuarto Día, enviando a Adoldo de Nigris, asegurando que para ella fue una falta de consideración: "Me pareció una falta de consideración y una cul... de parte de ustedes el cómo se me trató. No puedo tener confrontaciones de esta manera. Soy una persona, aunque no lo crean, muy introvertida. Me cuesta mucho trabajo".

Ante esto, el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, reveló que después de haber sufrido un infarto, su carrera profesional tuvo que detenerse abruptamente por una larga temporada, que lo llevó a estar "quebrado económicamente", agregando que por ello vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. "¿Sabes que intenté quitarme la vida, Dalílah? ¿Sabes eso? 'León a punto de morir', pero no me quité la vida. Dios no quiso, no pude".

Finalmente, declaró que en el pasado no había hablado de esa depresión, que le afectó la autoestima una larga temporada, debido a que considera que es un episodio de su vida que no vale la pena de hablarlo públicamente, debido a que sobrevivió y ahora sabe que "vivir es increíble" y ha aprendido a aceptarse tal cual es, con todos sus defectos, virtudes y que tiene mucho por lo que mantenerse en este mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui