Tragedia en TV Azteca: En 'VLA' anuncian hospitalización de Pato Borghetti; ¿qué le pasó?

Ciudad de México.- Desgraciadamente, el reconocido presentador y actor de origen argentino, Pato Borghetti, tuvo que ser hospitalizado de emergencia durante la noche del pasado jueves 11 de septiembre. Este viernes en vivo de Venga la Alegría, le han enviado un mensaje y confirmaron para el público de TV Azteca, de la tan angustiante tragedia, ¿qué fue lo que le pasó al conductor?

Borghetti es uno de los presentadores más reconocidos de la industria, que tiene más de 20 años de una exitosa carrera en televisión mexicana, en novelas cómo Rebelde, Atrévete A Soñar. Hoy en día, cada mañana de lunes a viernes, se le ve en la emisión matutina del Ajusco, viéndosele siempre con una gran sonrisa, con entusiasmo y realizando las dinámicas, cómo el Sin Palabras o Guerra de Palabras.

Pero ahora, fue noticia por el terrible motivo de una crisis de salud. Borghetti se tomó unos días libres del programa producido por Maru Silva, para vacacionar por Europa. Tristemente, después de unos días, su regreso fue angustiante a causa de que llegó directamente a la cama de un hospital, del que él mismo informó a través de su cuenta de Instagram: "Parada obligatoria, pero aquí seguimos", exhibiendo que Odalys Ramírez, su esposa, lo acompañaba.

Pato revela que fue hospitalizado. Instagram @patoborghetti

Ahora, la mañana de este viernes 12 de septiembre en el matutino anteriormente mencionado, Ricardo Casares y Flor Rubio le anunciaron al público del Ajusco esta lamentable situación y le enviaron un fuerte abrazo y una pronta recuperación para que pueda regresar al trabajo: "Un amigo nuestro, muy querido, tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos, Pato, te queremos y te mandamos mucho ánimo".

Fuente: Tribuna del Yaqui