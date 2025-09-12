Tras éxito en 'Merlina', El Tío Lucas sale de las penumbras para protagonizar su serie en Netflix

Luego del fenómeno que fue la serie de Merlina en Netflix, la empresa de streaming ha confirmado recientemente que otro integrante de la familia más irreverente de la televisión tendrá su propio proyecto. Se trata del Tío Lucas, uno de los personajes más icónicos y excéntricos del universo Addams.

El personaje, interpretado por Fred Armisen en la serie que protagoniza Jenna Ortega, se convirtió en un fenómeno viral por su breve pero inolvidable aparición en la primera temporada y luego una destacada actuación en la segunda parte. Para buena suerte de sus fans, ahora tendrá su propio espacio para destacar.

De hecho, Fred ya ha mostrado su entusiasmo por el spin-off de Merlina: "Me encanta hacerlo y encarnar a este personaje que ha existido durante tanto tiempo. Eso es lo divertido… No hay presión. Es muy divertido. Se siente muy natural. Eso es todo lo que puedo decir sobre la anticipación".

Aunque Netflix todavía no ha dado todos los detalles oficiales, fuentes cercanas a la producción han confirmado que el proyecto se encuentra en desarrollo activo. Será una serie de televisión y se prevé una primera temporada de entre seis y ocho episodios. "Es un personaje que no necesita lógica. Puede aparecer de la nada, decir algo extraño, y desaparecer. Eso me fascina", agregó el intérprete del Tío Lucas.

El universo de #Merlina crece. El Tío Lucas tendrá su propia serie en Netflix y #TimBurton será su director uD83CuDFAC pic.twitter.com/DjUuWXEDS9 — DECK POP (@DECK_POP_) September 10, 2025

El equipo creativo detrás de Merlina, Alfred Gough y Miles Millar, liderará el proyecto. Tim Burton podría regresar como productor ejecutivo, aunque su participación aún no está confirmada. El inicio de rodaje está programado para el primer semestre de 2026, y se prevé que el estreno del proyecto sea en 2027. El único actor confirmado es Fred Armisen como Tío Lucas, pero se espera que Jenna Ortega como Merlina y Luis Guzmán como Homero aparezcan en roles especiales.

Origen del irreverente Lucas

Creado por el caricaturista Charles Addams en 1938, el Tío Lucas, conocido como Uncle Fester en inglés y Fétido en España, es uno de los pilares de la familia Addams. Inicialmente presentado como el tío materno de Morticia, en versiones posteriores se le reconoce como el hermano de Homero Addams y tío directo de Merlina y Pericles.

Su aspecto es inconfundible: completamente calvo, con ojeras profundas, una sonrisa perturbadora y una fascinación por la electricidad. De hecho, puede encender bombillas con la boca y disfruta siendo electrocutado, lo que lo convierte en un emblema del humor macabro. Además de Armisen, otros actores han tenido la tarea de interpretar al personaje más irreverente de los Addams. Algunos de ellos fueron Jackie Coogan y Christopher Lloyd.

Así lucía la primera versión del Tío Lucas

Historia que abordará el nuevo proyecto

La serie explorará los orígenes del Tío Lucas, sus aventuras antes de integrarse plenamente a la familia Addams y sus misiones secretas para proteger a sus seres queridos. Se anticipa una combinación de comedia negra, misterio sobrenatural y momentos emotivos que profundicen en su relación con Merlina. El tono será similar al de Merlina, pero con un enfoque más absurdo y surrealista, acorde con la personalidad del protagonista.

Fuente: Tribuna del Yaqui

