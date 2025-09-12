"Ya nos volveremos encontrar": Actriz de Televisa manda conmovedor mensaje a Silvia Pinal

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y productora, Norma Lazareno, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en la que se tomó un momento para mandarle conmovedor mensaje a su querida amiga, la primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, en el que sería su cumpleaños 95, asegurándole que estaba segura que "nos volveremos a encontrar", en la otra vida.

Este viernes 12 de septiembre, Pinal estaría celebrando su cumpleaños número 95, por lo que amigos y familiares de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, le realizaron una misa en su honor, aunque no este en este mundo de manera física, pidiendo por su descanso eterno. A este importante momento se reunieron grandes celebridades, como Yolanda Andrade y Norma, la cual habló con la prensa de manera amable.

Lazareno, en entrevista para medios como Venga la Alegría y Sale el Sol, declaró que este era el primer cumpleaños de Pinal en el que no podrían pasarlo juntas ni planear algo, desde que se conocieron, pero ha optado por recordar los mejores momentos a su lado, cómo el consejo de que no revelara su verdadera edad y hasta señaló que se llegó a quitar años al hablar con la prensa: "Estaba aconsejada la familia por ella, y les decía 'No digan cuantos, mejor'. Somos mujeres, y de la farándula, así que imagínate".

¡Hijos de #SilviaPinal NO asistieron a misa de celebración por su cumpleaños 99! No se vio por ningún lugar a #AlejandraGuzmán, #SylviaPasquel ni #LuisEnriqueGuzmán

Ante esto, con un nudo en la garganta, le mandó un mensaje a la madre de Alejandra Guzmán, en el que le prometió que volverían a encontrarse, allá en la otra vida, pero que no sería tan pronto cómo muchos creen, ya que quiere seguir haciendo lo que ama en este mundo: "Silvia, te nos adelantaste, déjame un ratito más haciendo lo que amo y luego nos vemos. Estoy segura que nos volveremos a encontrar, no muy pronto he, que conste, que no empujen, pero todos vamos para allá".

Finalmente, quiso agradecerle que le enseñara tanto cuando estuvo en vida, y que Dios siempre siga estando de su lado y bendiciéndola en dónde sea que se encuentre y vaya en esa otra vida, cerrando con un beso al cielo, mandándoselo a donde cree que se encuentra: "Qué Dios esté contigo siempre, en dónde estés. Gracias por todo lo que me diste, y gracias por todo lo que me enseñaste, Silvia Pinal".

"Estoy segura que nos vamos a encontrar": Norma Lazareno dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su amiga Silvia Pinal.



— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 12, 2025

