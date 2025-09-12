Yolanda Andrade confirma santería: La actriz dice que le hicieron brujería para enfermarla

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, recientemente dejó a más de uno en shock a causa de que ha confirmado que es víctima de santería, pues en una reciente entrevista, declaró que sabe bien quién es la persona que le hizo brujería para que se le fuera la salud y pasara por esta terrible enfermedad, declarando que le advirtió que todo se le regresaría tarde o temprano.

Después de varios años en una angustiante lucha sobre su salud, la presentadora de Montse y Joe reveló que por desgracia, sus médicos dieron con el diagnóstico de una enfermedad incurable que poco a poco iría acabando con sus funciones básicas, como la movilidad y por ende, viviría menos años: "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios".

Ahora, tras un mes de estas declaraciones, al encontrarse con la prensa en la misa del que sería el 95 cumpleaños de Silvia Pinal, Andrade habló con la prensa, y confesó que antes dudaba de la brujería, pero ahora sabe que es 100 por ciento real y que ella fue víctima: "Yo no creía en (la brujería). Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan. Entonces, como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien".

Ante las cámaras de Televisa, TV Azteca y otros medios de comunicación, Yolanda declaró que habló con esa persona de frente que sabe que le hizo ese trabajo de mala brujería para enfermarla, por lo que le pidió que ya la dejara vivir en paz lo que le quede, en especial porque lo malo que le hizo se le va a regresar: "Esas cosas se regresan y que, por favor, me dejara en paz, que no era para tanto y ojalá que lo hayas entendido porque eso se regresa".

Finalmente, la actriz de Rosa Salvaje, se negó rotundamente a dar un nombre de la persona que le hizo este trabajo, mencionando que no era necesario, solo que al final esa persona iba a ser víctima de la justicia divina, y que por desgracia será en lo qué más le duele a esa persona: "Yo no voy a dar nombres de nada. Yo te dije que había una bruja. Hay una brujita por ahí… Sí tiene nombre, claro… La justicia divina existe y toda la gente que reza por mí contra eso. O sea, Diosito sabe qué onda y lo más triste de todo es que eso se va de reversa y en lo que más te duela".

Fuente: Tribuna del Yaqui