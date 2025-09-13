¿Adrián Marcelo, se va a divorcia? Revela su severa crisis matrimonial con Karina Puente

Ciudad de México.- El reconocido y polémico presentador e influencer regiomontano, Adrián Marcelo, desgraciadamente estaría pasando por un momento complicado, debido a que confesó que tiene una severa crisis de matrimonial con su esposa, la denominada 'Chaparrita', Karina Puente, después de todas las polémicas, ¿acaso se va a divorciar?

En el año del 2024, mientras que estaba en La Casa de los Famosos México, Adrián fue apoyado de manera incondicional por su esposa Karina, que salía a defenderlo en cada funa, usando el tan característico sentido del humor negro del expresentador de Multimedios, incluso él la llamó el amor de su vida: "Si ha sido la mujer de mi vida porque sin ella no hubiera podido llegar a donde estoy. Yo lo que he logrado no lo podría haber logrado sin ella", externó Adrián.

Pero, tal parece que el amor sí tiene un límite y el de Karina fue superado, debido a que durante la entrevista que tuvo Adrián con Judith Grace, mencionó que a causa de todo lo que pasó en el reality show de Televisa, lo hicieron sumirse en su trabajo y dejar ver un personaje irreverente al que le importa poco o nada lo que puedan pensar de lo que él diga, lo que ocasionó que al final le costara muchas cosas.

uD83DuDCCDADRIÁN MARCELO PIDE DISCULPAS tras el fallo del TRIBUNAL que lo declaró CULPABLE por VIOLENCIA CONTRA UNA MUJER??



“Soy buena gente, nunca es con afán de violentar a nadie”



?ADRIÁN MARCELO ya forma parte oficialmente del padrón de violentadores … dentro de las sanciones… pic.twitter.com/R6i9HXnWE2 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 10, 2025

En la conversación el expresentador de SNSerio, mencionó que no podía entrar en detalles de esta situación, pero reveló que estaba pasando por un momento en su matrimonio tan complicado, que en realidad lo hacía pensar en que posiblemente no haya un futuro juntos: "No puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me moví. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y con satisfacer la imagen que se tenía de mí".

Pese a que el presentador de Hermanos de Leche no ha confirmado que vaya a separarse de su esposa, pero sí ha dejado en claro que no están en un buen momento. Estas declaraciones vienen después de que varios usuarios en redes sociales, informaran que la pareja había dejado de seguirse en Instagram, al parecer ella dio el primer paso y después lo terminó de completar el influencer.

uD83EuDEE3¿Ya no hay amor?

En entrevista con @judithgrace , Adrián Marcelo habló de sus polémicas y de su desarrollo profesional, además de abordar un poco sobre su matrimonio con Karina Puente.

?Aseguró que está pasando por situaciones de las que no puede hablar por ahora, pero dejó… pic.twitter.com/nFdMeBV6UF — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui