Claudia Lizaldi confirma su separación de Pedro Moctezuma tras exhibirse intensa pelea

Ciudad de México.- Después de que se exhibiera una intensa pelea entre la reconocida presentadora mexicana, Claudia Lizaldi, con el empresario, Pedro Moctezuma, hace un par de horas que la conductora acaba de emplear sus redes sociales, para confirmar su separación, con un mensaje que ha aumentado las especulaciones de que están en una relación con violencia de género.

En el importante evento de reconocimiento para Los 300 Líderes Más Influyentes, además de la polémica pareja de cantantes del regional mexicano, Ángela Aguilar y Christian Nodal, también fueron la reconocida presentadora mexicana y el tío de Frida Sofía, los que estuvieron en el centro del escándalo, debido a que en Kadri Paparazzi filtraron un video en el que se puede ver cómo están peleando, gritándose y él constantemente le muestra algo en su celular, señalando que ella estaba viviendo violencia.

Según la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de Doña Carmelita, el motivo por el que Claudia y Pedro salieron dándose de gritos y manotazos del evento, por qué el excuñado de Alejandra Guzmán se puso celoso por un mensaje que le llegó a su celular a Claudia durante el evento, por parte de una amiga que es lesbiana, y de la que él se siente inseguro siempre. Finalmente, agregó que Pedro no se contuvo y habría golpeado a la expresentadora de MasterChef Celebrity, incluso afirma que hay fuentes que podrían corroborar que al retirarse, Moctezuma mostraba una ira intensa y un comportamiento demasiado violento.

Ante esto, Lizaldi mediante su cuenta de Instagram, compartió una imagen de ella con un mensaje, en el que dejó en claro que en una relación lo que sucede es de dos personas, tanto lo bueno como la malo es responsabilidad de ambos y no solo de uno, por lo que admite que hay responsabilidad sobre ella también: "Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud. Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación".

Finalmente, la presentadora de TV Azteca, declaró que ella acepta el problema que tuvo en dicha relación, señaló que el hablarlo con la gente en este momento es para que se sepa la verdad de lo que era, por lo que se cree que podría haber vivido violencia, pero también ejercido: "Tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar, compartirlo contigo que me lees tiene un sólo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre: la poderosa verdad".

Claudia anuncia su separación. Instagram @claudializaldi

Fuente: Tribuna del Yaqui