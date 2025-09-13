Después de tres años juntos, Liam Hemsworth y Gabriella Brooks deciden casarse

Nueva Gales del Sur, Australia.- El reconocido actor Liam Hemsworth dejó impactados a todos sus seguidores en redes sociales tras anunciar su compromiso con la modelo australiana Gabriella Brooks. Sin embargo, no todos recibieron bien la noticia, pues los fans de su exesposa, la cantante estadounidense Miley Cyrus, opinaron que, al parecer, el actor de 35 años podría ser una peor persona de lo que pensaban.

Antes que nada, es importante mencionar que Gabriella trabajó como modelo de apoyo de la exestrella de Disney, pero la situación no termina ahí, ya que incluso llegó a ser cercana a su familia. De hecho, se dice que cuando él aún mantenía una relación amorosa con Miley le fue infiel con la joven, y que esa habría sido la razón del distanciamiento entre ambas, quienes nunca más volvieron a ser vistas juntas.

Los internautas de inmediato recordaron la historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ya que, como se informó en TRIBUNA, existen fotografías que demuestran la cercanía entre la nieta de Flor Silvestre y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Mientras tanto, según las imágenes compartidas en la plataforma de Liam, la pareja luce más que feliz y sonríe en cada una de las capturas.

Anillo de Gabriella Brooks

Asimismo, Brooks presumió su anillo de diamantes en la mano izquierda mientras abrazaba a su futuro esposo. En otra fotografía, ambos aparecen en el océano, y finalmente, para dejar sin dudas, se aprecia una imagen de la mano de la modelo frente a una sábana blanca. Cabe recordar que los rumores comenzaron hace aproximadamente un mes, cuando fue vista paseando con la joya en el muelle de Ibiza, España.

En cuanto a su vida amorosa, no se sabe demasiado, ya que suelen mantenerse alejados de las cámaras. En contraste, la famosa Hannah Montana (2006) mantiene un noviazgo discreto con Maxx Morando, con quien fue vista por primera vez en 2021. Sus apariciones públicas han sido contadas, entre ellas en un desfile de Versace y en una fiesta de celebración del álbum Endless Summer Vacation de Cyrus en 2023.

