El gesto inesperado de las amigas de Wendy Guevara tras tragedia de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México.- Una desgracia conmocionó al país entero la semana pasada, luego de que la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa dejó como saldo 13 personas fallecidas y, actualmente, 40 personas hospitalizadas. Esta difícil situación provocó que diversas figuras de las redes sociales se manifestaran con el propósito de aportar un poco de ayuda a las víctimas del accidente.

Entre quienes se pronunciaron estuvieron las amigas de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara: se trata de Salma y Evelyn, quienes a través de una transmisión en vivo expresaron su preocupación por lo sucedido el 10 de septiembre. Durante la charla, Evelyn, conocida como mamita, aprovechó para agregar que quizá Salma podría ser de ayuda.

La razón es que Salma recientemente se sometió a una cirugía para bajar de peso y actualmente tiene exceso de piel. Evelyn señaló que esta situación podría representar una buena oportunidad para brindar un poco de aliento a los afectados. Por su parte, Salma comentó que ya consultó a dos especialistas: uno le respondió que no era posible y el otro, en cambio, aseguró que sí. Debido a ello, ambas solicitaron la intervención de fundaciones que puedan orientarlas.

Las amigas de Wendy quieren ayudar

En los comentarios, la mayoría de los usuarios mostraron dudas sobre qué tan viable es esta opción. Cabe destacar que, según la Secretaría de Salud, estos procedimientos deben realizarse en hospitales registrados en el Padrón Nacional del Centro Nacional de Trasplantes, y por supuesto, deben estar a cargo de especialistas para que el donante no corra riesgos y la operación resulte exitosa.

"La donación de láminas de piel no es deformante ni mutilante, ya que se realiza con equipo especializado y delicado. Se toma una tira de la capa superficial con menos de medio milímetro de grosor (como el grosor de una hoja de papel de china), de las zonas no visibles del cuerpo (zona posterior), por lo que no se ven marcas ni cambios en el aspecto físico", afirmó Francisco Martínez Flores, jefe de División del Banco de Piel y Tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación.

