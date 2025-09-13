'Highlander' se retrasa: Henry Cavill sufre terrible accidente y posponen las grabaciones

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor de acción, Henry Cavill, recientemente ha despertado las alarmas de preocupación, debido a que se acaba de confirmar que ha retrasado el inicio de Highlander, debido a que mientras que se ejercitaba sufrió un terrible accidente, por el que no puede comenzar con la agenda ya realizada y deberá de posponer las grabaciones de dicho proyecto.

Hace poco, los fanáticos del antiguo actor de Superman vs Batman: El Inicio de la Liga de la Justicia, recibieron la feliz noticia de sería el nuevo protagonista del mencionado filme, tomando el papel de 'Connor MacLeod', que es dirigida por el cineasta Chad Stahelski, mayormente conocido y respetado por ser la mente maestra detrás de la franquicia de John Wick, que estaba programada para comenzar a grabarse en este 2025.

Lamentablemente, en vez de comenzar las grabaciones del que será el comienzo de una nueva franquicia, en vez de arrancar las grabaciones en los últimos meses de este 2025, en los estudios de grabaciones de Amazon MGM, será pospuesta para el inicio del año del 2026, alrededor de tres o dos meses. Hasta el momento se desconoce si esto también podría retrasar el estreno del mencionado filme.

Henry Cavill. Internet

Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha revelado el alcance ni la gravedad de sus heridas, solo que su incidente debería de ser lo suficientemente grande y con una considerable lesión de alto riesgo para el actor de Hollywood, como para que los directivos y productores, decidieran que era mejor el haber puesto en pausa temporal uno de los proyectos más esperados de la próxima década.

Para ponerse en el papel de 'Connor MacLeod', el actor de The Witcher, se puso en un riguroso entrenamiento físico y de espadas para poder verse con el físico del personaje principal, y también el realizar la mayor cantidad de las escenas de pelea con espadas como será requerido a lo largo del rodaje y la historia.

Henry en su papel de Superman. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui