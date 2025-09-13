Edición Impresa Suscríbete
Nana Calistar

Horóscopos de Nana Calistar: HOY, domingo 14 de SEPTIEMBRE de 2025; predicciones para tu signo

Domingo 14 de septiembre: Cierra el fin de semana con buena energía y descubre antes que nadie lo que los astros preparan para tu signo con las predicciones de Nana Calistar

Nana Calistar tiene una predicción especial este domingo 14 de septiembre de 2025 Foto: Internet

Ciudad de México.- Este domingo 14 de septiembre es perfecto para recargar tu energía y aprovechar la vibra especial del fin de semana. Si buscas cerrar estos días con claridad y enfoque en tus metas, este es el momento ideal para ti. Descubre antes que nadie, aquí en TRIBUNA, lo que le depara a tu signo zodiacal para hoy con las predicciones más acertadas de Nana Calistar.

  • Aries

Un domingo para recargar pilas y dejar atrás lo que no te suma; cuida tu carácter para evitar discusiones. Se abre un camino para planear ese viaje o cambio que tienes en mente.

  • Tauro

Hoy la estabilidad emocional es clave; no des cabida a pensamientos negativos. Aprovecha para acercarte a quienes te apoyan y fortalecer lazos importantes.

  • Géminis

Las ideas fluyen y tu intuición está más activa que nunca; confía en tus presentimientos. Un mensaje o llamada inesperada puede aclarar algo pendiente.

  • Cáncer

Es momento de cuidarte y mimarte, tu cuerpo y mente lo necesitan. Una decisión económica que tomes hoy puede traerte beneficios futuros.

  • Leo

Tu magnetismo estará en su punto más alto, ideal para atraer oportunidades. No te precipites al dar tu palabra, analiza bien antes de comprometerte.

  • Virgo

Este domingo trae orden y claridad para tus planes personales; aprovecha para poner límites sanos. No temas decir no a lo que te desgasta.

  • Libra

Tu encanto natural te abrirá puertas y suavizará tensiones familiares. Buen momento para arreglar un malentendido con alguien cercano.

  • Escorpio

Se despierta tu lado más intuitivo, confía en tus corazonadas. Evita cargar con problemas ajenos y enfócate en tu propio equilibrio.

  • Sagitario

Domingo para planear y organizar lo que quieres lograr; tu creatividad está en alza. Recibirás noticias que te motivarán a seguir avanzando.

  • Capricornio

Tu disciplina te dará frutos, incluso en un día de descanso. No ignores señales de tu cuerpo, es buen momento para cuidar tu salud.

  • Acuario

Ideas innovadoras te rondan; anótalas antes de que se vayan. Un encuentro inesperado puede inspirarte y abrirte nuevas perspectivas.

  • Piscis

Domingo para fluir con calma y escuchar tu voz interior. Aprovecha para cerrar ciclos y liberar emociones que ya no necesitas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

