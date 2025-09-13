Horóscopos de Nana Calistar: HOY, domingo 14 de SEPTIEMBRE de 2025; predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Este domingo 14 de septiembre es perfecto para recargar tu energía y aprovechar la vibra especial del fin de semana. Si buscas cerrar estos días con claridad y enfoque en tus metas, este es el momento ideal para ti. Descubre antes que nadie, aquí en TRIBUNA, lo que le depara a tu signo zodiacal para hoy con las predicciones más acertadas de Nana Calistar.
- Aries
Un domingo para recargar pilas y dejar atrás lo que no te suma; cuida tu carácter para evitar discusiones. Se abre un camino para planear ese viaje o cambio que tienes en mente.
- Tauro
Hoy la estabilidad emocional es clave; no des cabida a pensamientos negativos. Aprovecha para acercarte a quienes te apoyan y fortalecer lazos importantes.
- Géminis
Las ideas fluyen y tu intuición está más activa que nunca; confía en tus presentimientos. Un mensaje o llamada inesperada puede aclarar algo pendiente.
- Cáncer
Es momento de cuidarte y mimarte, tu cuerpo y mente lo necesitan. Una decisión económica que tomes hoy puede traerte beneficios futuros.
- Leo
Tu magnetismo estará en su punto más alto, ideal para atraer oportunidades. No te precipites al dar tu palabra, analiza bien antes de comprometerte.
- Virgo
Este domingo trae orden y claridad para tus planes personales; aprovecha para poner límites sanos. No temas decir no a lo que te desgasta.
- Libra
Tu encanto natural te abrirá puertas y suavizará tensiones familiares. Buen momento para arreglar un malentendido con alguien cercano.
- Escorpio
Se despierta tu lado más intuitivo, confía en tus corazonadas. Evita cargar con problemas ajenos y enfócate en tu propio equilibrio.
- Sagitario
Domingo para planear y organizar lo que quieres lograr; tu creatividad está en alza. Recibirás noticias que te motivarán a seguir avanzando.
- Capricornio
Tu disciplina te dará frutos, incluso en un día de descanso. No ignores señales de tu cuerpo, es buen momento para cuidar tu salud.
- Acuario
Ideas innovadoras te rondan; anótalas antes de que se vayan. Un encuentro inesperado puede inspirarte y abrirte nuevas perspectivas.
- Piscis
Domingo para fluir con calma y escuchar tu voz interior. Aprovecha para cerrar ciclos y liberar emociones que ya no necesitas.
