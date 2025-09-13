¿José Eduardo Derbez vuelve a la soltería? Paola Dalay da contundente respuesta a rumores

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Paola Dalay, recientemente se ha visto envuelta en fuertes rumores de separación del famoso actor y muy querido presentador, José Eduardo Derbez, después de cinco años de relación sentimental y darle la bienvenida a su primera hija en junio del 2024. La creadora de contenido, a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía con un mensaje en el que da una contundente respuesta a las especulaciones sobre su presunto rompimiento.

En octubre del 2024, el hijo de Eugenio Derbez y la reconocida influencer mexicana, extendieron los manteles largos y se dedicaron amorosos mensajes, pues celebraron cinco años de relación sentimental, de la cual ha nacido su primogénita, Tessa González González. Para el especial momento le envió un hermoso y gran ramo de flores y muchos obsequios, junto a un mensaje que exhibe lo enamorado que está de ella.

Pero, tras varios días de que el presentador de Miembros Al Aire, celebrara por todo lo alto ese amor por la madre de su primera hija, comenzaron a surgir rumores sobre el hecho de que supuestamente, podrían haber decidido tomar caminos separados por los mencionados conflictos irreconciliables que suelen decir los famosos. En su momento, Paola se pronunció, asegurando que le daba ver ese tipo de notas y pidió a sus fans que "no hagan caso a chismes falsos".

Ahora, una vez más el hijo de Victoria Ruffo se vio envuelto en señalamientos de que habría terminado su relación sentimental con la madre de su pequeña Tessa, después de anunciar que debía pasar varios meses fuera de la Ciudad de México para grabar dos temporadas de una serie nueva y película. Pese a las confesiones del actor, mucho se ha dicho que entraría a rehabilitación por su problema de alcohol y que esto lo llevaría a separarse de su pareja, a pocos meses de celebrar seis alos juntos.

"Es que tú no sabes cuánto te adoro, amorcito mío. Muy al natural, medio desmañanados". "Te amo pulga hermosa"

Paola con esta foto desmiente separación. Instagram

