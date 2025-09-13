'Las Estrellas Bailan en Hoy' regresan: Karime Pindter sería integrante del reality de 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más, en vivo del programa Hoy, se ha confirmado que va a regresar Las Estrellas Bailan en Hoy a la televisión mexicana, para presentar su séptima temporada. Al parecer, en esta nueva emisión se vería a celebridades de Televisa como la reconocida actriz y presentadora mexicana, Karime Pindter.

En el mes de abril del 2021, se realizó la primera temporada del mencionado reality show de baile en el programa Hoy, creado y dirigido por Andrea Rodríguez Doria, convirtiéndose en el proyecto más exitoso de la televisión mexicana en los últimos cinco años, qué temporada tras temporada consigue mostrar una faceta desconocida para varios famosos, como fue el de Daniela Parra, que en dicho proyecto hizo su debut en la TV mexicana.

Y aunque la pasada temporada se dijo que podría haber sido la última, el pasado viernes 12 de septiembre, la reconocida presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, Galilea Montijo, y el también actor mexicano, Raúl 'El Negro' Araiza, anunciaron con gran emoción la séptima temporada, que dará comienzo el próximo 13 de octubre: "¡La pista donde las estrellas se vuelven leyendas está de regreso! ¡No te pierdas la 7ª temporada de Las estrellas bailan en Hoy".

Ahora, después de confirmar la séptima temporada, en redes sociales han comenzado a circular los primeros nombres de las celebridades que estarían, como lo es el nombre de la presentadora de Karime Kooler, que ha sido pedida desde la sexta emisión al haber salido de La Casa de los Famosos México, así cómo la tan polémica actriz de melodramas y la cantante mexicana, Gala Montes, que piden sean su pareja.

Cabe mencionar que hasta el momento, en realidad no hay ni una sola celebridad confirmada para formar parte de esta nueva emisión, pero se espera que pronto salgan a la luz, poco a poco, los nombres de aquellos famosos que se atreverán a formar parte de la séptima temporada del proyecto de baile, que sigue siendo una de las secciones que más exitosas del programa, elevando los niveles de rating hasta superar el millón de vistas.

¡La pista donde las estrellas se vuelven leyendas está de regreso! ¡No te pierdas la 7ª temporada de #LasEstrellasBailanEnHoy el 13 de octubre! ??? pic.twitter.com/qXqcNyYfOw — Programa Hoy (@programa_hoy) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui