Marian Izaguirre, fallece: Fiscalía de Michoacán confirma su muerte tras su desaparición

Morelia, Michoacán.- Desgraciadamente, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, lanzó un comunicado a través de sus plataformas en línea, para confirmar la muerte de la reconocida influencer mexicano, Marian Izaguirre, después de haber sido hospitalizada grave, al haber sido encontrada en terribles condiciones en un hotel de Michoacán tras varios días desaparecidas en la mencionada ciudad.

El pasado 2 de septiembre del año en curso, la mencionada FGJ de Michoacán lanzaron una Alerta Alba, en la que informaba que la influencer de 23 años de edad, con millones de seguidores en TikTok, desapareció la noche del lunes 1 de septiembre, después de salir de casa por una pelea con su madre. En dicho comunicado, se revela que había sido vista por última vez en un vehículo KIA Río color rojo en la ciudad de Uruapan.

Tras varios días de incertidumbre sin actualizaciones de autoridades del mencionado estado, el pasado sábado 6 de septiembre, tras cinco días desaparecida, se reveló que la joven influener fue encontrada en uno de los hoteles de la ciudad, pero, por desgracia el hallazgo no fue con final feliz y una reunión con sus seres amados, sino que fue una terrible tragedia, ya que tuvo que ser hospitalizada a causa de su grave estado.

??Desaparecen mujeres en Michoacán



Marian Izaguirre Pineda, una joven #Influencer con 3.9 millones de seguidores en #TikTok, desapareció tras salir de su domicilio después de una discusión familiar, no se llevó su celular, y la última vez que la vieron iba en un auto Kia Río… pic.twitter.com/OCz0zhLnvQ — PERIÓDICO SupreMo uD83DuDD34 (@Diario_Supremo) September 6, 2025

Ahora, a una semana de conocer su paradero, la Fiscalía General del Estado de Michoacán a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, reveló que tristemente, a causa de sus lesiones, la joven influencer perdió la vida con solo 23 años de edad en el Hospital de la Mujer de Morelia. En los informes revelados, se revela que la causa del deceso fue a causa de muerte cerebral.

De la misma manera, la FGE, reveló que la joven al haber tenido muerte cerebral por sus terribles lesiones, se habló sobre el procedimiento de donar órganos, señalando que por fortuna para muchos, la familia aceptó la solicitud y la dependencia, en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, agregó que también fue aprobada para esta donación.

Marian Izaguirre una "influencer" de Uruapan que desapareció el 2 de septiembre y fue hallada grave en un motel de Morelia el día 6, falleció ayer al presentar muerte cerebral.



Izaguirre salió de su casa luego de tener un problema con su mamá. #PandaNews pic.twitter.com/6E93MIMW40 — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui