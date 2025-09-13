Mariana Echeverría responde a quienes la comparan con Dalilah Polanco de 'LCDLF México'

Ciudad de México.- La tercera temporada del popular reality show La Casa de los Famosos México ha sido comparada en múltiples ocasiones en redes sociales con las versiones anteriores del programa. Desde hace un tiempo, a la actriz de Televisa Dalilah Polanco se le empezó a vincular con Mariana Echeverría, quien sigue siendo objetivo de burlas y críticas por negarle un mango a Briggitte Bozzo.

De hecho, hace un par de semanas, el creador de contenido Aáron Mercury, durante la Cena de Nominados, recordó lo que sucedió entre Briggitte y Mariana. La intérprete de Martina en La familia P. Luche le comentó al joven de 24 años, a modo de ejemplo, que si había varias piezas de pollo, lo ideal sería racionarlas y luego repartirlas entre todos. A lo que él respondió de inmediato: "Eso pasó con un mango una vez".

A partir de ese instante, en redes sociales surgieron comparaciones con la exintegrante de Me caigo de risa. Ahora, que Mariana constantemente está escondiendo el frasco de crema dulce, principalmente de Abelito, Aldo y Aáron, volvieron a surgir las habladurías. Lo que nadie esperaba es que la esposa del futbolista mexicano Oscar Jiménez se pronunciara al respecto a través de su perfil en Instagram.

Mariana Echeverría

¿Qué dijo Mariana Echeverría?

"A la persona que encuentre un video en que yo esté escondiendo la comida, no poniéndola en la alacena para optimizarla y repartirla en los días, escondiendo la comida, le voy a dar 10 mil pesos en efectivo. Si ven algún video en que yo esté escondiendo la comida", afirmó la mujer de 41 años, y añadió que realmente espera que, así como la habían juzgado a ella tras su salida, también lo hagan con los de Cuarto Día.

#Tendencias | Luto en Televisa por muerte de querido intérprete; vivió sus últimas días en la Casa del Actor uD83CuDFAD?? https://t.co/r89F0nOefW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Actualmente, el público está dividido entre quienes apoyan la acción de Polanco, porque según la estrella de Televisa tomó la decisión de esconder la crema de avellana debido a que la usaron para una broma en el baño de la casa, y quienes consideran que ya se pasó del límite, pues pasan los días y los jóvenes no pueden encontrar el frasco mientras ella permanece en completo silencio.

Fuente: Tribuna del Yaqui