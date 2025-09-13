Muere querida actriz de Televisa y filtran secreto que se llevó a la tumba; dejó millonaria herencia

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron casi 10 meses de su muerte, siguen saliendo a la luz detalles sobre una querida actriz de Televisa que falleció rodeada de controversia y misterio. Recientemente, su amiga más cercana compartió a la prensa una importante noticia sobre su herencia, además de que filtraron un tremendo secreto que se llevó a la tumba.

Se trata de doña Silvia Pinal, quien en días pasados recibió una misa por su aniversario de vida, en medio de un momento tenso en la familia ya que se especula que hay una fuerte pelea por temas hereditarios. Al respecto, su exasistente y amiga cercana, Efigenia Ramos, habló con los medios y aclaró algunas versiones respecto al futuro de su testamento.

Silvia Pinal, considerada la última gran diva de la Época de Oro del cine nacional, falleció en noviembre de 2024. Desde entonces, su legado artístico y patrimonial ha estado en el centro de la atención pública, no solo por la importancia de su figura, sino también por los rumores sobre las designaciones legales. Hace poco se confirmó que María Elena Galindo renunció a su cargo como albacea y se especuló que Alejandra Guzmán podría tomar este lugar.

En ese sentido, Ramos fue cuestionada sobre si ya existe un nuevo responsable legal de la herencia y ella respondió: "Todavía no nos han dicho si hay albacea o no. Todavía no han comentado nada de eso. De hecho, a mí me extrañó mucho que dijeron que los del seguro comentaron y todo". La exempleada también desmintió versiones que aseguraban que algunos integrantes de la familia ya habían recibido un seguro millonario tras la muerte de la actriz.

Eso no es cierto. Sí, hubo un seguro, pero… Sí, yo creo que ya lo entregaron hace mucho. O sea, mira, yo no puedo decir para quién fue, pero sí hubo un seguro. Pues sí, algo, algo (de millones)".

Las declaraciones de Ramos cobran relevancia en medio de los dichos que señalaban a Stephanie y Michelle Salas como quienes habrían cobrado un cuantioso seguro, hecho que incluso, según trascendidos, Alejandra Guzmán habría intentado frenar comunicándose directamente con la compañía. Finalmente, Efigenia opinó sobre la posibilidad de que la rockera mexicana sea designada como nueva albacea.

Pues no lo sé porque pues es la que tiene un poquito de más carácter y la que podría hacer las cosas como debe de ser".

Durante la ceremonia religiosa, también se reveló un fuerte secreto que Silvia Pinal se llevó a la tumba. Resulta que la famosa intérprete ocultó su edad por años y aunque se creí que había fallecido de 93 años, se confirmó que en realidad este viernes 12 de septiembre en realidad hubiera cumplido 99 años. Silvia Pinal hubiera cumplido 99 años

Fuente: Tribuna del Yaqui