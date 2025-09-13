Muerte en Televisa: Fallece actor de novelas y lloran su partida; nadie sabe de qué murió

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del entretenimiento, en especial los artistas y fans de Televisa, se encuentran nuevamente de luto debido a que este viernes 12 de septiembre se confirmó la muerte de un actor, quien es recordado por haber participado en exitosas telenovelas y en el desaparecido programa Mujer, casos de la vida real. Se trata del intérprete Leopoldo Salazar, también conocido como Polo Salazar.

Fue a través de un comunicado de prensa, donde la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) informó sobre la muerte del querido histrión de 93 años: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Leopoldo 'Polo' Salazar. Actor mexicano reconocido por su trabajo dentro de la industria cinematográfica", expresaron en las redes sociales.

Sin compartir detalles sobre la causa de muerte de Salazar, las autoridades de la ANDI enviaron un mensaje a sus seres queridos, deseándoles pronta resignación ante su pérdida: "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI... ¡Descanse en paz!". Cabe resaltar que aunque la ANDI acaba de detallar el fallecimiento de Polo, en realidad el actor murió el mes pasado.

Reportan muerte del actor Polo Salazar

Resulta que autoridades de la Casa del Actor Mario Moreno informaron semanas atrás que Salazar perdió la vida el 23 de agosto de 2025, aunque tampoco revelaron las causas de su muerte. El intérprete de las películas Peligros de juventud, Hermelinda linda, La Marca del Gavilán, Tempestad y Cascabel vivió durante sus últimos años de vida en esta casa de retiro, rodeada por el amor de otros colegas y personal.

Algunos de los proyectos que hizo Leopoldo para el Canal de Las Estrellas fueron los exitosos melodramas Primer amor… a mil por hora, Por un beso, Por tu amor, Camila, Salud, dinero y amor y Balada por un amor. Asimismo, es recordado por su participación en varios capítulos de la exitosa serie Mujer, casos de la vida real de la fallecida Silvia Pinal. Descanse en paz.

Polo Salazar falleció el pasado 23 de agosto en la Casa del Actor

Fuente: Tribuna del Yaqui