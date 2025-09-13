Pato Borghetti rompe el silencio tras su hospitalización, ¿deberá de retirarse de 'VLA'?

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Pato Borghetti, recientemente encendió las alarmas de preocupación al anunciar en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, y ahora, ante la preocupación, ha compartido un video en el que rompió el silencio sobre su actual estado de salud tras esta lamentable situación, ¿acaso deberá de retirarse de Venga la Alegría?

El pasado viernes 12 de septiembre, en el matutino de TV Azteca, le mandaron un mensaje de apoyo a Pato, después de que este confirmara en su cuenta de Instagram que se encontraba hospitalizado, ya que comenzó a sentirse terrible tras llegar a México de sus días de descanso en Europa. En ese momento, solo declaró que fue una parada obligatoria, y le agradecía a su esposa, Odalys Ramírez estar a su lado.

Ahora, después de la tan lamentable noticia, el exactor de Televisa, declaró que ya fue dado de alta y que se encontraba en su hogar, tranquilo junto a la presentadora de Cuéntamelo Ya!, y solo quería agradecer los mensajes de apoyo que le habían otorgado: "Ya estamos en casa, ya pasó el susto mayor, pero salió todo súper bien. Quería tomarme un ratito para agradecerle a toda la gente que me escribió, todas las muestras de apoyo".

Desde este foro y familia, te mandamos un gran abrazo, Pato.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/RJhf41gMq0 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 12, 2025

Con respecto al regreso al programa matutino al lado de Kristal Silva, y el resto del elenco, será el próximo lunes 15 de septiembre del año en curso, destacando que agradecía a Maru Silva que le ha ofrecido la oportunidad de reposar más tiempo, pero mencionó que volverá el mencionado día, aunque tomando con calma las actividades: "A toda la gente que me pregunta, cuándo voy a regresar al programa, creo que el lunes, la recomendación del doctor es que vaya con calma, pero que el lunes ya voy a poder ir a trabajar, así que el lunes ya estaré en Venga la Alegría, gracias a todos mis compañeros por el cariño".

Cabe mencionar que no ha revelado qué fue lo que lo llevó a ser hospitalizado, pero, se cree que podría tratarse de una anomalía cardíaca, ya que menciona que el susto le ha abierto los ojos para cambiar de hábitos de alimentación y de ejercicio para una mejor salud: "Un buen susto a tiempo puede ayudar a hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios y de ejercicio para tener mejor salud. No debería ser así, deberíamos aprenderlo antes de situaciones más complicadas. Pero agradezco tener la oportunidad de aprenderlo ahora".

Pato aclara cómo se encuentra. Instagram @patoborghetti

Fuente: Tribuna del Yaqui