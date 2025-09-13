Tragedia en TV Azteca: Dieron brutal paliza a colaborador de 'VLA'; le deja severas secuelas

Ciudad de México.- El reconocido colaborador de Venga la Alegría y sacerdote, el padre de José de Jesús Aguilar, recientemente brindó una entrevista en la que dio la trágica noticia a TV Azteca de que hasta en su profesión existen riesgos, ya que reveló qué le dieron una brutal golpiza por defender a la víctima. Según sus declaraciones, enfrenta severas secuelas que ya no tienen remedio alguno.

Una de sus colaboraciones más reconocidas ha sido su participación en el programa matutino “Venga la alegría” de TV Azteca, donde frecuentemente es invitado para compartir reflexiones religiosas y mensajes de aliento en fechas clave del calendario litúrgico.

Fue durante una entrevista con el programa “Dulce y picosito” donde el propio padre y también colaborador de “Venga la alegría”, José de Jesús Aguilar, relató los dolorosos hechos “Últimamente, lamentablemente, por un incidente, me rompieron todos los dientes, entonces tengo ahora un problema incluso para hablar”

“Por defender a una persona, lamentablemente alguien me atacó, fue algo muy delicado que incluso llegó a que la persona terminara muy muy mal”.

“Eso sí, fíjate que apenas se anunció (su participación en el programa) me llamó Enrique Guzmán, Carlos Cuevas, Shanik, Pedro Sola y mucha gente más, Maribel Guardia, para apoyarme y yo con eso me quedó, con el cariño de la gente y hacer lo mejor que se pueda”

Fuente: Tribuna del Yaqui