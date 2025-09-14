Adiós a un habitante más: Este es el séptimo eliminado de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- La competencia en La Casa de los Famosos México avanza hacia su fase decisiva, y con ello, la presión sobre los habitantes aumenta cada vez más. Durante la gala de eliminación de este domingo 14 de septiembre, se definió el futuro de los nominados de la quinta semana, un proceso que culminó con la salida de uno de los habitantes, quien se convierte en la séptima participante en abandonar la casa.

La semana se caracterizó por una dinámica de nominación que resultó en un número elevado de concursantes en riesgo. Inicialmente, siete habitantes quedaron en la placa de nominados. Sin embargo, Guana, quien ostentó el título de líder de la semana, utilizó su beneficio para salvar a Dalilah Polanco, reduciendo la lista final a seis contendientes. De esta manera, Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito y Alexis Ayala se enfrentaron a la votación del público para asegurar su permanencia.

La noche de la gala transcurrió según el protocolo habitual. La Jefa convocó a los nominados a la sala de eliminación, donde la conductora Galilea Montijo anunció el cierre oficial de las votaciones. Posteriormente, comenzó a revelar los nombres de los participantes que contaron con el respaldo mayoritario de la audiencia. El primero en asegurar su lugar una semana más fue Alexis Ayala, seguido por Aldo de Nigris, quien también pudo regresar con sus compañeros.

El tercer salvado de la noche fue Aarón Mercury, y poco después, se confirmó que Abelito continuaría en la competencia, dejando el resultado final entre Elaine Haro y Shiky. Para el anuncio definitivo, Galilea Montijo indicó a ambas participantes que se dirigieran al jardín para ocupar la "silla giratoria", un elemento ya conocido del formato para revelar al eliminado. La conductora explicó el procedimiento: "Uno de ellos dos esta noche por su decisión abandona la casa... llegó el momento".

¡ @ElaineHaroMusic es la séptima eliminada de #LaCasaDeLosFamososMx!



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7uD83DuDD25 uD83DuDC49uD83CuDFFBhttps://t.co/gAHDeZ3avz #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/HtXm4EWRGM — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 15, 2025

Finalmente, Montijo comunicó la resolución del público: "Por decisión del público, la persona que abandona La Casa de los Famosos México tras 50 días es Elaine". La participante recibió la noticia con serenidad y una sonrisa. Tras levantarse de la silla, se dirigió directamente al vehículo que la esperaba para llevarla al foro, concluyendo así su ciclo en el programa. Con su salida, Shiky se reincorpora a la competencia, que ahora cuenta con un habitante menos en la carrera por el gran premio final.

Así entró @ElaineHaroMusic al foro de #LaCasaDeLosFamososMx



Si quieres ver el momento completo, SUSCRÍBETE AHORA a @ViX y disfruta sin interrupciones el 24/7uD83DuDD25#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/EbtVIjTpyd — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 15, 2025

Fuente: Tribuna