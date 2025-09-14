Camila Parker viviría apartada del Rey Carlos III durante su batalla contra el cáncer

Londres, Reino Unido.- La Reina Camilla y su esposo, el Rey Carlos III, contrajeron nupcias en 2005 y, a pesar de ser considerados una pareja estable, en los últimos días comenzó a circular un rumor acerca de su relación. Aunque todavía no existen fuentes oficiales que lo confirmen, la duda ya se sembró alrededor del mundo. En TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber.

Antes que nada, el monarca británico fue diagnosticado hace un tiempo con cáncer y lleva bastante combatiendo esta enfermedad. A pesar de que la realeza no ha compartido con exactitud en qué consiste el padecimiento, sí han sido notorios los estragos. Afortunadamente, se dice que cuenta con el respaldo de su esposa, pero según el medio Radar Online, la situación sería más complicada de lo que parece.

Aparentemente, ya no conviven bajo el mismo techo y solo buscan mantener las formas para cuidar la imagen pública. Esta versión levantó las alarmas, pues sus seguidores han sido fieles testigos del cariño que se han demostrado durante años, e incluso se ha señalado que ese fue el motivo por el cual no funcionó el matrimonio entre el soberano y Diana, princesa de Gales, también conocida a nivel mundial como Lady Di.

This weekend, The King and Queen attended the Braemar Gathering Highland Games. uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC73uDB40uDC63uDB40uDC74uDB40uDC7F



Positioned close to Balmoral, the Games are held every year on the first Saturday in September.



Having run in its present form since 1832, the event features a host of traditional Highland Games… pic.twitter.com/LwYpxvxWbc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2025

En cuanto al Rey Carlos III, continúa con su tratamiento, mientras que la mujer de 77 años reside en su propiedad privada, Ray Mill House, en Wiltshire. Asimismo, de acuerdo con la fuente del medio citado, únicamente asisten juntos a actos oficiales para evitar especulaciones, pero cada uno mantiene su propia residencia y pasan separados la mayor parte del tiempo, lo que podría reafirmar que la ruptura es inminente.

Aseguran que el Rey Carlos III está separado de su esposa

Por supuesto, estas afirmaciones han provocado que algunas personas consideren que se trata de un “karma” por todo lo que sufrió la difunta Lady Di mientras estuvo al lado del padre de sus dos hijos: el príncipe Harry y el príncipe William. En otro asunto, hace unos días, finalmente se reencontraron el esposo de Meghan Markle y su padre con motivo del tercer aniversario luctuoso de la Reina Isabel II.

Fuente: Tribuna del Yaqui