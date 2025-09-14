Cazzu celebra el cumpleaños de Inti y todos quieren saber si estará Christian Nodal

Buenos Aires, Argentina.- Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en la industria musical como Cazzu, se convirtió en madre por primera vez hace exactamente dos años. Este 14 de septiembre celebra el cumpleaños de su princesa Inti y compartió un fragmento de su felicidad en redes sociales. Desde el nacimiento de la pequeña, la trapera argentina se ha dedicado a disfrutar cada momento especial a su lado.

De hecho, el pasado 17 de agosto de 2025, la intérprete de Con Otra subió dos historias celebrando el Día de la Niñez, en las que se ve a la niña jugando entre decoraciones llenas de globos de diversos colores, peluches y un pizarrón con la inscripción: "Feliz Día de la Niñez. Inti". La publicación conmovió a sus fans, quienes comenzaron a dejar numerosos comentarios felicitando a la pequeña.

El cumpleaños

Hace unas horas, la Jefa del trap latino compartió contenido en su Instagram donde se observa a Cazzu cargando a su primogénita, y lo más conmovedor es que ambas lucen atuendos a juego. En la primera fotografía se aprecian algunos adornos del cumpleaños número dos de la hija de la cantante, y aparentemente, basándose la temática está inspirada nada más y nada menos que en la naturaleza.

Imagen que subió Cazzu

La decoración incluye ranitas, flores, hongos decorativos, galletas con impresiones, y los colores verde y amarillo predominan en la celebración. En la segunda imagen, Julieta sostiene a Inti mientras ambas, de espaldas, sonríen felices frente a la pared donde, entre los demás detalles, se encuentra el dibujo de un sol con el nombre de la bebé, quien llegó a este mundo en 2023.

#Tendencias | Todo listo para los Premios Emmy 2025: Nominados, horarios y dónde ver la gala en México uD83CuDFC6uD83EuDD29https://t.co/ANKVUYOz3M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 14, 2025

Cazzu también recordó a sus fans en TikTok, publicando un video con el mismo material del evento y añadiendo la canción Yo yo y yo (2022), cuyo mensaje refleja que está preparada para enfrentar cualquier adversidad en su vida. Por otra parte, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el cantante sonorense y esposo de Ángela Aguilar no se ha manifestado sobre la celebración.

Fuente: Tribuna del Yaqui