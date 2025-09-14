Conoce quién sería el séptimo eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el séptimo eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿se trata de un habitante del cuarto Noche?

El pasado miércoles 10 de septiembre, se realizó la séptima gala de nominación, en la que los 9 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa a siete integrantes, los cuales fueron Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco y Abelito.

Pese a ser siete nominados, este domingo 14 de septiembre solo seis van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, en este caso el ha sido José Luis Rodríguez, conocido como 'El Guana', tras una serie de intensas competencias, el que la mantuvo en su poder. Tras retenerla, el pasado viernes 12 de septiembre, una vez que le ganó a todos los retadores, la actriz y cantante decidió salvar a Dalilah Polanco, afirmando que no merece salir.

Los nominados de hoy, todos menos Mar y Guana, así que en cuanto abran las votaciones a votar como enloquecidas, yo en mi caso votaré masivamente por Alexis y AAA. uD83DuDE0E#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/X82L8CNc8K — Soy Marbe (@BellaIndirecta) September 11, 2025

Dada a la decisión tomada por la actriz en redes sociales, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los siete restantes en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Vaya Vaya, así van las votaciones: En primer lugar está Shiky con el 31 por ciento de votos a favor, en segundo Aldo con el 19, en tercero Aarón con el 16 por ciento, en cuarto y quinto con un empare del 12 por ciento está Abelito y Alexis y por último Elaine con el 10 por ciento, lo que la convertiría en la eliminada.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado y salir uno de Día y no del cuarto Noche, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo sucedió en la primera semana con el actor de Lo Qué La Vida Me Robó.

Segunda actualización en 9 horas de nuestra encuesta Vaya Vaya sobre el eliminado 7 de La casa de los famosos México #encuestavayavaya #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/opkfc8O8GR — Vaya Vaya (@vayavayatv) September 13, 2025

