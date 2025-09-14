Fey no canta el Himno Nacional en 'Canelo Álvarez' vs Terence Crawford y apunta a Netflix

Las Vegas, Estados Unidos.- La noche del pasado sábado 13 de septiembre en Las Vegas se llevó a cabo la pelea entre el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terrence Crawford, un enfrentamiento que terminó con resultados decepcionantes para los fanáticos del jalisciense, quien perdió la contienda ante el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Sin embargo, el mundo del espectáculo también vivió su propia decepción, ya que desde un inicio se había contemplado que María Fernanda Blásquez Gil, mejor conocida como Fey, interpretara el Himno Nacional Mexicano. Aun así, según información extraoficial, la compañía Netflix decidió que no sería necesario realizar la presentación durante el evento, lo que generó sorpresa entre los asistentes y seguidores.

La situación provocó opiniones divididas en redes sociales. Incluso, el periodista deportivo David Faitelson, a diferencia de muchos usuarios indignados, escribió en su perfil de (antes Twitter): "No veo la necesidad de cantar ningún himno. Es una exageración y una farsa. ¿O acaso El Canelo lleva la representación del gobierno mexicano? Los himnos sobran en eventos deportivos profesionales, a menos de que esos atletas se hayan preparado con dinero de nuestros impuestos".

La cantante y el boxeador mexicano

Fey en desacuerdo con la decisión de Netflix

La intérprete de Azúcar Amargo (1996), quien viajó hasta Nevada para participar en la ceremonia estelar, no se rindió ante la negativa de la compañía. Se reunió con Saúl Álvarez y su equipo en una habitación del lugar minutos antes de que iniciara la pelea. En ese pequeño espacio cantó la composición de Francisco González Bocanegra y terminó abrazando al ex-campeón mundial en la división de peso supermediano.

Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4C Eres nuestro campeón @Canelo , un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México uD83DuDC4AuD83DuDD25. #Mexicanosconorgullo #canelo #himnomexicano pic.twitter.com/ZfT6DWsQpf — Fey (@officialfey) September 14, 2025

Pero eso no fue todo, ya que la cantante publicó lo que algunos de sus seguidores consideraron una indirecta hacia el servicio de streaming: "Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo! Eres nuestro campeón @canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México", afirmó, recibiendo una gran cantidad de mensajes de apoyo y felicitaciones por su acción.

Fuente: Tribuna del Yaqui