Horóscopos de Nana Calistar para HOY lunes 15 de SEPTIEMBRE 2025: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Las predicciones de Nana Calistar se han convertido en una cita obligada para quienes buscan una guía en su día a día. Con consejos que abarcan desde el amor y la salud hasta el trabajo y la economía, sus horóscopos son un referente de motivación y reflexión. Este lunes 15 de septiembre no será la excepción, y en TRIBUNA te presentamos lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Conoce aquí antes que nadie lo que dice tu pitonisa favorita de Internet.

Aries

No sigas cargando culpas que no son tuyas, aprende a soltar lo que ya no te corresponde. Vienen movimientos fuertes en tu entorno laboral, aprovéchalos para demostrar lo que vales. En el amor, alguien del pasado puede buscarte, pero cuidado: lo que ya se rompió difícilmente se repara.

Tauro

Tienes que confiar más en ti; tu carácter fuerte a veces te cierra puertas. Un dinero inesperado podría llegar en estos días, pero también gastos que no contemplabas. En el amor, tu pareja necesitará más atención; no dejes que la rutina los enfríe.

Géminis

Tu carácter dual puede meterte en problemas si no sabes controlarlo. Evita discusiones innecesarias con familiares o amigos. Un viaje corto o una salida inesperada traerá alegría. En el amor, alguien te piensa más de lo que imaginas.

Cáncer

Tu sensibilidad te hace especial, pero también te vuelve vulnerable a los comentarios malintencionados. No permitas que te roben tu paz. Hoy es buen día para arreglar situaciones pendientes. En el amor, nuevas ilusiones pueden nacer si abres tu corazón.

Leo

Eres fuego y brillo, pero también orgullo. Baja un poco la guardia y acepta que no siempre tienes la razón. Un proyecto que dabas por perdido puede reactivarse. En lo sentimental, se avecinan momentos de pasión con alguien que ya conoces.

Virgo

Deja de exigirte demasiado, lo perfecto no siempre existe. Esta semana inicia con retos que pondrán a prueba tu paciencia. Cuida tu salud, sobre todo lo relacionado con el descanso. En el amor, alguien quiere entrar a tu vida, pero tu miedo lo aleja.

Libra

Tu equilibrio será puesto a prueba este lunes. Una decisión importante marcará los próximos días; no dudes tanto y escucha a tu intuición. El dinero se acomoda poco a poco. En el amor, no te cierres a nuevas oportunidades; alguien especial podría sorprenderte.

Escorpio

Los celos y la desconfianza pueden jugarte en contra si no los sabes controlar. Hoy recibirás noticias que moverán tu ánimo. En lo económico, se abre una oportunidad de crecimiento. En lo sentimental, pasión intensa, pero también discusiones.

Sagitario

Tu energía te empuja a buscar aventuras nuevas, pero cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir. Una amistad te dará un buen consejo. En lo económico, tendrás que organizar mejor tus gastos. En el amor, alguien cercano puede confesarte lo que siente.

Capricornio

El trabajo sigue siendo tu prioridad, pero tu corazón también necesita atención. Este lunes es ideal para cerrar acuerdos importantes. Cuida tu espalda y huesos, podrías resentir molestias. En el amor, tu pareja podría reclamarte falta de tiempo.

Acuario

Tu originalidad te distingue, pero también puede hacer que choques con quienes no te entienden. Hoy es buen momento para hablar claro y poner límites. En el dinero, proyectos a futuro empiezan a tomar forma. En lo sentimental, se acerca alguien con buenas intenciones.

Piscis

Eres soñador, pero no puedes vivir siempre en la fantasía. Hoy necesitas poner los pies en la tierra y organizar tu vida. En el dinero, llegan pagos o apoyos que esperabas. En el amor, alguien que te quiere bien se mostrará más cercano.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui